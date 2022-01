Bollette: Affronti (Udc giovani Lombardia), governo intervenga subito su rincari

“Il governo intervenga subito con nuove risorse, prima che sia troppo tardi, contro il caro bollette che peserà sui conti delle famiglie e delle imprese”. Nicola Affronti, coordinatore regionale dei giovani UDC della Lombardia, lancia l’allarme: “Come Giovani UDC facciamo nostre le preoccupazioni di famiglie e imprenditori lombardi, i prezzi di energia elettrica e gas stanno subendo rialzi giornalieri mai registrati prima e che ogni giorno di più rischiano di diventare insostenibili per le famiglie e per molte imprese, rischiando di fermare la ripresa economica. Ora – continua il coordinatore regionale giovani UDC della Lombardia Nicola Affronti – il governo deve intervenire ancora con nuove importanti risorse per calmierare gli aumenti a tutela delle famiglie e delle imprese per evitare conseguenze gravi sulla nostra economia. Va intrapreso velocemente un percorso di snellimento della burocrazia per incentivare ancora di più le energie rinnovabili e gli impianti offshore, vanno facilitati questi tipi di interventi e non appesantirli.”

