Politica Campobellese tutte le notizie di ieri, tra rinnovi di direttivo e alleanze .

Pd- rinnovo di direttivo

Si è svolto ieri pomeriggio a Campobello di Mazara il congresso del locale circolo del Partito Democratico, chiamato al

rinnovo del Direttivo Comunale ed alle votazioni sulle mozioni provinciali e regionali collegate alle candidature di

Valeria Battaglia, alla segreteria provinciale, Anthony Barbagallo per la segreteria regionale.

Buona la partecipazione, che ha visto il voto del 65% dei tesserati.

Riconfermato il segretario uscente Baldo Stallone, con il 99% di consensi favorevoli.

Il nuovo Direttivo sarà invece così composto:

– Angela Maria Accardo;

– Gaia Barbera;

– Leonarda Balistreri;

– Francesco Zito;

– Giuseppe Ditta;

– Nicola Mangiaracina.

Analogo favore ha riscosso la candidata alla segreteria Valeria Battaglia, prima donna e prima figura nativamente

democratica a guidare il partito provinciale.

Aperto è invece il dissenso nei confronti della mozione regionale che ha ricevuto solo il 26% dei voti favorevoli.

Il momento congressuale rappresenta un momento comunque importante per la nostra comunità politica e per il territorio,

anche in vista delle prossime elezioni amministrative per le quali ci auguriamo la nascita di un progetto serio, costruito

con trasparenza, non imposto dall’alto. Sarà importante costruire un fronte ampio e credibile, partendo dai contenuti.

Accordo politico-programmatico FUTURISTI – CAMPOBELLO NUOVA

A seguito della nomina di Fabrizio Accardi a Commissario Cittadino del Movimento Politico Culturale ‘’FUTURISTI’’,con l’assenso del Segretario Generale Vito Di Giovanni e del Presidente del Movimento Politico Culturale ‘’FUTURISTI’’ On. Nicola Cristaldi, si ufficializza l’accordo di collaborazione politico – programmatico in vista della prossima competizione elettorale con il Movimento Civico del Comune di Campobello di Mazara ‘’CAMPOBELLO NUOVA’’ il cui Segretario è il Dott. Mauro Stallone.

‘’CAMPOBELLO NUOVA’’ è un Movimento Civico che opera all’interno del comune di Campobello dotato di una sua storia ben precisa,ben radicato all’interno della comunità, che ha contribuito alla crescita Turistica, Culturale Sportiva e Sociale del Comune dagli anni 90 fini ai primi anni 2000, motivo per cui un gruppo di giovani nel 2021 hanno deciso di rifondarlo, con l’obbiettivo di ridare speranza a questo territorio,vittima di una amministrazione che negli anni, puntualmente ha disatteso tutti gli obbiettivi, procurando un decadimento senza precedenti dei tessuti Turistico, Culturale ,Sportivo e Sociale del comune.

Si fà presente che il Movimento Politico ‘’FUTURISTI’’ ed il Movimento Civico ‘’ CAMPOBELLO NUOVA’’ nel corso degli ultimi anni hanno già collaborato sottoscrivendo alcuni documenti congiunti in merito ad iniziative che riguardavano il comune di Campobello, mostrando una sinergia speciale nell’ottica di proposte,progetti e visione del futuro per questa martoriata comunità travolta dagli eventi.

Questa intesa ‘’FUTURISTI – CAMPOBELLO NUOVA’’ si concretizza nella proposta che si vuole dare alla città, basata su una bozza di progetto già formulata dai ragazzi del direttivo, che punta al rilancio delle Frazioni di TRE FONTANE e TORRETTA GRANITOLA, una riprogrammazione e valorizzazione del Parco Archeologico ‘’CAVE DI CUSA’’, una revisione totale della Città di CAMPOBELLO includendo lavori straordinari di manutenzione, ammodernamento ed efficienza di servizi fatiscenti,il recupero e valorizzazione di molte aree all’interno del comune oggi abbandonate,investire tramite la digitalizzazione dei settori amministrativi e dirigenziali del comune garantendo EFFICIENZA e puntando alla partecipazione a tutti quei BANDI EUROPEI che permettano di investire tanto all’interno della realtà campobellese,dotando il comune di uno SPORTELLO EUROPA ; tutto questo anche con il contributo degli stessi cittadini campobellesi che durante gli ultimi anni hanno inviato più di duemila mail al fine di collaborare alla rinascita del territorio, forti anche della sinergia manifestata nei confronti dei partiti di centrodestra che si sono dichiarati alternativi all’attuale amministrazione, insieme per costruire una grande proposta vincente, dove competenze specifiche, capacità, esperienza e lungimiranza possano assicurare CERTEZZA, FIDUCIA e CRESCITA ad una città dalla speranza naufragata,vittima di un dissesto finanziario senza precedenti causati da un fallimento politico che deve essere fermato tramite il voto dei cittadini.

Più che mai,in questo momento storico, assicurare il governo della Città ad una guida autorevole, di lunga esperienza,con risultati tangibili, di forte personalità fondata su lavoro,famiglia, impegno e amore per la propria città è FONDAMENTALE, serve una nuova amministrazione che sia una garanzia certa, con competenze e capacità in grado di FARE.

Accordo politico-programmatico Forza Italia e Alternativa Civica

Con grande entusiasmo e in un momento cruciale per il futuro della nostra comunità, Forza Italia e il movimento Alternativa Civica annunciano la nascita di un’alleanza fondata su intenti condivisi, obiettivi comuni e una forte volontà di collaborazione. La scelta di intraprendere insieme un percorso politico, anche in ambito consiliare, nasce dal desiderio di servire la comunità attraverso un progetto che si radichi sempre più profondamente nella realtà viva del nostro territorio. Questa intesa è frutto di un intenso percorso di dialogo e confronto, basato su una visione comune orientata a uno sviluppo concreto, equilibrato e rispettoso delle tradizioni e delle esigenze della nostra città. La nostra alleanza non si limita a una prospettiva elettorale, ma rappresenta un progetto condiviso volto a costruire, insieme, un futuro in cui la buona amministrazione, la partecipazione attiva dei cittadini e la tutela del bene collettivo siano al centro dell’azione politica e civica. Il progetto che stiamo definendo è aperto al contributo di tutte le forze politiche e delle aggregazioni civiche che condividono la convinzione che esista una strada alternativa, concreta e responsabile, rispetto all’attuale gestione amministrativa. Con determinazione e spirito di servizio, siamo pronti a lavorare insieme per restituire fiducia, prospettive e sviluppo alla nostra comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati