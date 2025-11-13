Passaggio della Campana al Kiwanis Club di Castelvetrano: il Prof. Vincenzo Giardina nuovo presidente

CASTELVETRANO – Sabato 11 ottobre, nella splendida cornice del Baglio Trinità, si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Kiwanis Club di Castelvetrano.

Il presidente uscente, dott. Giovanni Rizzo, ha ufficialmente ceduto il testimone al prof. Vincenzo Giardina, nominato nuovo presidente del club per l’anno sociale in corso.

Alla cerimonia hanno preso parte il luogotenente della Divisione 7, Diego Bono, insieme ai rappresentanti dei club Kiwanis della stessa divisione: Trapani, Paceco, Marsala, Alcamo, Erice e Trapani Saturno.

Presenti anche le autorità civili, tra cui il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, e il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione.

Il nuovo direttivo del Kiwanis Club Castelvetrano risulta così composto:

Presidente: prof. Vincenzo Giardina

Vicepresidente: Calogero Maggio

Segretario: avv. Maria Laura Passanante

Cerimoniera: Doriana Isabella Licata

Tesoriere: prof. Giovanni Campagna

Consiglieri: dott. Roberto Morici, dott.ssa Maria Angela Cangemi, dott. Giuseppe Catalanotto, dott.ssa Nadia Passalacqua, dott.ssa Annalisa Geraci

L’incontro si è svolto in un clima di amicizia e condivisione, nel segno dei valori kiwaniani di solidarietà e servizio alla comunità.

