Partanna in Festa per il Rally del Belice: tra motori rombanti, musica e passione

Una piazza gremita, il rombo dei motori e l’entusiasmo della gente: così è partito il Rally Valle del Belice 2025.

PARTANNA – Sabato 26 luglio, piazza Umberto I si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione del Rally Valle del Belice, evento ormai attesissimo dagli amanti dei motori e non solo. Tantissime le persone accorse per vivere da vicino lo spettacolo delle vetture da rally, protagoniste assolute della manifestazione.

Organizzato dall’Automobile Club Trapani in sinergia con lo Sporting Club Partanna, il Rally rappresenta una delle prove valide per il Campionato Siciliano Rally, ma anche un’occasione di festa e aggregazione per tutto il territorio della Valle del Belice.

A scaldare l’atmosfera, già nel pomeriggio, musica dal vivo, intrattenimento e la presenza dell’inconfondibile energia Red Bull, che ha animato la città con due auto ufficiali e tanta buona musica. Le vetture in gara hanno sfilato lungo il corso principale di Partanna, sede di partenza e di arrivo, accolte da due ali di folla entusiasta, emozionata per l’inizio della competizione.

La giornata era iniziata con le verifiche tecniche e lo shakedown (la prova in assetto gara) svolte sempre a Partanna. In serata, i piloti si sono poi spostati a Gibellina per affrontare le prime due prove speciali. Il resto della sfida si disputerà domenica 27 luglio, con ben nove prove da affrontare prima di conoscere il nome del vincitore.

A parlare dell’evento è stato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione:

“Il Rally del Belice non è solo una gara automobilistica, ma una vera e propria festa che coinvolge Partanna e tutti i Comuni della Valle del Belice. Una delle prove si svolgerà persino in notturna, rendendo l’evento ancora più suggestivo. Il nostro sogno è riportare questo Rally ai fasti di 40 anni fa, rendendolo un appuntamento fisso a livello nazionale”.

Un sogno che oggi sembra più vicino, grazie alla passione di organizzatori, piloti, volontari e soprattutto del pubblico, vero protagonista di questa grande festa dei motori nel cuore della Sicilia.

