Paolino Gulotta, talento di Campobello pronto a brillare al Torneo delle Regioni

Ha preso ufficialmente il via questa mattina l’avventura di Paolino Gulotta, giovane promessa del calcio siciliano, convocato nella Rappresentativa Siciliana Under 15 per la 62ª edizione del Torneo delle Regioni, in programma a Bari dal 27 marzo al 3 aprile.

Originario di Campobello di Mazara, Gulotta rappresenta oggi uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile del territorio. La sua convocazione non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso costruito con dedizione, sacrificio e una costante crescita tecnica e mentale.

Tesserato con l’ASD Castelvetrano Selinunte, Paolino ha mosso i primi passi nel settore giovanile del club, distinguendosi fin da subito per serietà, spirito di squadra e qualità in campo. Doti che, unite a una notevole continuità di rendimento, lo hanno portato a guadagnarsi la fiducia dello staff regionale.

Il Torneo delle Regioni rappresenta da sempre una vetrina di assoluto prestigio, capace di mettere in luce i migliori talenti emergenti del calcio italiano. Per Gulotta, si tratta di un’opportunità importante non solo per confrontarsi con i pari età più forti d’Italia, ma anche per dimostrare il proprio valore su un palcoscenico nazionale.

Dietro questa convocazione c’è il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, fatto di allenamenti, disciplina e passione. Ma c’è anche l’orgoglio di un’intera comunità che oggi vede uno dei suoi giovani rappresentare la Sicilia in una competizione di alto livello.

Adesso, per Paolino Gulotta, è il momento di trasformare questa occasione in esperienza, crescita e – perché no – in un primo passo verso un futuro ancora più ambizioso nel mondo del calcio.

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