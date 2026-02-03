Paolino Gulotta convocato nella Nazionale Under 15

Continua a regalare soddisfazioni la Scuola Calcio Castelvetrano Selinunte, che festeggia un’altra prestigiosa convocazione in Nazionale Under 15 per Paolino Gulotta, classe 2011, giovane talento cresciuto nel vivaio della società.
Il calciatore è stato nuovamente chiamato a Roma, presso il Centro Sportivo CONI, dove ha preso parte a due giornate di allenamenti indossando la maglia azzurra, confermando il suo percorso di crescita all’interno del panorama calcistico nazionale.
Un’esperienza senza dubbio estremamente positiva per il giovane atleta, che si è distinto non solo per l’impegno ma anche per la qualità delle sue giocate. Gulotta è stato infatti l’unico calciatore siciliano selezionato, riuscendo ad attirare l’attenzione di numerosi osservatori presenti grazie alle sue prestazioni.
Per la società castelvetranese, questa ulteriore convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio, a testimonianza del lavoro quotidiano svolto sul piano tecnico, educativo e umano. Un risultato che conferma la bontà del progetto sportivo portato avanti dalla Scuola Calcio Castelvetrano Selinunte.
La speranza, condivisa da tutto l’ambiente, è che questo importante riconoscimento possa rappresentare un punto di partenza per Paolino Gulotta, aprendo le porte a palcoscenici sempre più prestigiosi e professionistici nel suo futuro calcistico.