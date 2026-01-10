Palermo intitola una strada a fratel Biagio Conte nel terzo anniversario della sua scomparsa

Palermo rende omaggio a una delle figure più amate e simboliche della città negli ultimi decenni. Lunedì 12 gennaio, alle 10, si terrà la cerimonia di intitolazione di un tratto di via Tiro a Segno a fratel Biagio Conte, nel terzo anniversario della sua scomparsa.

Il segmento di strada interessato si estende tra corso dei Mille e via Archirafi, vicino ai luoghi che hanno visto l’impegno quotidiano del missionario laico a favore dei più fragili. La cerimonia si svolgerà in piazzetta Tiro a Segno e rappresenta un riconoscimento ufficiale del legame profondo tra la città e l’opera di fratel Biagio.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica, Giampiero Cannella, insieme ai rappresentanti della Missione Speranza e Carità, fondata da fratel Biagio e oggi punto di riferimento per migliaia di persone in difficoltà.

Con questo gesto, il nome di Biagio Conte entrerà nella geografia urbana di Palermo, a testimonianza di una vita dedicata alla povertà, all’accoglienza e all’impegno per la dignità umana. Un omaggio che consegna alle future generazioni il ricordo di un uomo che ha saputo trasformare la solidarietà in azione concreta.

