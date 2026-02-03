Nuova allerta gialla in Sicilia: vento forte e mareggiate previste per il 4 febbraio

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta gialla per la Sicilia per la giornata di mercoledì 4 febbraio 2026, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà gran parte dell’Italia centro-meridionale.

Secondo il bollettino ufficiale, da oggi, martedì 3 febbraio, e per le successive 24-36 ore, sono previste condizioni meteo in peggioramento, con venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali nel corso della giornata di domani. Attese inoltre mareggiate lungo le coste esposte, con possibili disagi nelle aree costiere.

Piogge e temporali in estensione

La nuova perturbazione in ingresso sul Mediterraneo occidentale determinerà una fase perturbata con piogge diffuse e rinforzo dei venti. L’avviso della Protezione Civile prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente su Lazio e Umbria, in estensione dalla mattinata di domani a Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici.

I fenomeni potranno essere localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica.

Sicilia: attenzione a vento e mare

Per quanto riguarda la Sicilia, sono previsti venti forti o di burrasca e mareggiate lungo le coste, soprattutto quelle maggiormente esposte. Si raccomanda particolare prudenza nei collegamenti marittimi, nelle attività all’aperto e lungo i litorali.

Allerta gialla

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani allerta gialla in:

Umbria

Lazio

Basilicata

Calabria

Sicilia

e su settori di:

Emilia-Romagna

Toscana

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Sardegna

Raccomandazioni

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche e seguire gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli enti competenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati