COMUNICATO STAMPA -RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

NOI PER CAMPOBELLO, ADERISCE ALLA GRANDE COALIZIONE CIVICA

Carissimi Concittadini,

Il Circolo “Noi per Campobello” gruppo civico di destra, nell’approssimarsi delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Campobello di Mazara annuncia il proprio ingresso nella coalizione composta da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura, Azzurri per Campobello, Noi Moderati, con l’effetto positivo che questa intesa si traduca in un’ottica di armonia, visione comune e sviluppo equilibrato, capace di affrontare le principali sfide del territorio, restando pur sempre coerenti alla propria appartenenza politica ed ideologica di destra: “ Si vive un momento di grande spaesamento politico e per superarlo occorre fare ciò che è sempre mancato alla politica locale: un appiglio alla realtà e ai vari problemi delle persone. Infatti soltanto con la visione di un modo diverso di amministrare, lontano dai soliti schemi precostituiti, il senso della responsabilità e della consapevolezza deve obbligatoriamente prevalere. Per questo occorre riportare il confronto politico sul merito come egregiamente sta facendo questa Coalizione, con un progetto solido ma soprattutto nuovo, capace di guardare al futuro. Solo così la comunità di Campobello potrà finalmente godere del lavacro lustrale che merita- afferma il direttivo di Noi x Campobello -.

Grande soddisfazione e apprezzamento è stato espresso da tutta la coalizione in primis dalla coordinatrice Sabina Lazzara : “ Siamo soddisfatti del lavoro svolto e della nostra capacità di aggregare sempre più persone di destra, di centro e di sinistra. Siamo pronti a lavorare in squadra per costruire un programma all’altezza delle sfide che ci attendono. Siamo entusiasti dell’ingresso in colazione del gruppo Noi x Campobello, convinti che offrirà un contributo fattivo di crescita all’intera coalizione con serietà, capacità di sintesi e coesione all’interno del progetto politico comune. Dobbiamo solo continuare a lavorare duro – afferma ancora una volta Sabina Lazzara- per migliorare quanto fatto e intervenire laddove non siamo ancora riusciti. Il nostro è un lavoro di concretezza, di fatti e non di discorsi. Siamo schermati a certi attacchi pretestuosi rivolti alla nostra colazione, attacchi che non hanno nulla di concreto. Per questo lancio un appello a tutte quelle donne ed uomini “liberi” e “forti” che credono veramente in un cambiamento… perché il cambiamento a Campobello è ancora possibile ma occorre crederci”

