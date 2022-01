QUIRINALE. TOTI: “BUON LAVORO AL PRESIDENTE MATTARELLA, DA SEMPRE VICINO ALLA LIGURIA

QUIRINALE, PRESIDENTE TOTI: “BUON LAVORO AL PRESIDENTE MATTARELLA, DA SEMPRE VICINO ALLA LIGURIA. SONO CERTO CHE LO SARA’ ANCHE IN FUTURO”

“Buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Nel settennato appena concluso il Presidente è sempre stato vicino alla Liguria, non facendoci mai mancare il suo appoggio. Ricordo la sua presenza a Stella per l’inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, da noi ristrutturata, ma anche la profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di Ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Sono certo che sarà vicino alla nostra terra anche in futuro: nell’incontro avuto oggi al Quirinale con i miei colleghi presidenti, dopo un piacevole scambio sulla nostra regione, ho rinnovato il mio invito a tornare in Liguria al più presto, saremo lieti di accoglierlo”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’elezione a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, giunta alla conclusione dell’ottavo scrutinio.

