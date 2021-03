L’Iss: “Epidemia in espansione. Terapie intensive sopra la soglia critica, necessarie misure”

L’incidenza accelera, tocca 225 casi per 100mila abitanti

Nel periodo 17 febbraio – 2 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento.

Fonte: Ansa

