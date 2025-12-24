NATALE 2025, IL VESCOVO GIURDANELLA: «NO ALL’EGOISMO E ALL’INDIFFERENZA»

«Riscopriamo la logica del dono, alternativa a quella dominante dell’egoismo e dell’indifferenza, con la misura alta che ogni Eucaristia ci propone e che ogni mensa autentica ci suggerisce: non dono di cose, ma dono di sé stessi». È l’invito del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella contenuto nel suo Messaggio di Natale. «La logica del dono diventa anche impegno civico, perché esige una politica e un’economia che mettano al centro l’uomo e la sua dignità, che generino effettiva uguaglianza e attiva partecipazione, come ci chiede anche l’art. 3 della nostra Costituzione repubblicana», aggiunge il Vescovo. Per monsignor Giurdanella bisogna praticare una comunicazione come quella dei pastori, «che ci suggerisce di sostituire, allo stordimento di una comunicazione veloce (soprattutto con i social), la bellezza di conversazioni autentiche con cui condividere gioie e dolori, angosce e speranze, e scrutare i segni dei tempi». Il Vescovo invita a «lasciarsi avvolgere dalla luce che tanti testimoni, come gli angeli nella notte santa, ci donano, per ritrovare quella “luce dentro” generata da una capacità di meditazione, di ricomposizione dentro di sé di tanti messaggi, come Maria che medita sugli accadimenti attorno alla nascita del Bambino». L’invito, dunque, a «coltivare atteggiamenti di ricerca di senso che mettono in cammino, a ritrovare un centro per la nostra vita e, in modo particolare, riscoprendo la bellezza e la centralità dell’Eucaristia, soprattutto domenicale e a esercitare scelte concrete di bene, secondo quella logica del dono, che scaturisce dalla mensa eucaristica e da ogni retta coscienza umana e che dà frutti di fraternità, giustizia, pace, speranza».

DALLA DIOCESI:

MARSALA, NELLA PARROCCHIA DI CIAVOLO PRIMA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Per la prima volta la parrocchia Maria Ss. della Cava di contrada Ciavolo a Marsala ospiterà il presepe vivente con figuranti in costumi d’epoca, luci, ambientazioni rurali e atmosfera natalizia. Dal 26 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2026 (ore 16-21), negli spazi parrocchiali si potrà visitare il presepe vivente che unisce fede, tradizione e comunità. Venerdì 26 a inaugurarlo sarà il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. «Non si tratta di una semplice rappresentazione statica – spiega il parroco don Marco Laudicina – il percorso sarà animato da figuranti di tutte le età: famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo alla comunità. I visitatori potranno camminare tra botteghe artigianali, incontrare i personaggi del presepe, osservare gesti antichi e angoli che evocano atmosfere senza tempo, in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità». L’iniziativa è nata dalla stessa comunità di Ciavolo, con la collaborazione di Nicola Anastasi ed Enzo Amato. Durante tutte le giornate del presepe vivente saranno presenti anche i mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni e dolci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati