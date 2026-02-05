Nasce il “Faro Territoriale” di Contro Corrente a Campobello di Mazara

A Campobello di Mazara nasce un nuovo Faro Territoriale del movimento Contro Corrente – Lottare per Restare, fondato dall’on. Ismaele La Vardera. Un presidio civico pensato come punto di osservazione, ascolto e monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e trasformare le loro istanze in azioni concrete.

Il Faro sarà guidato dal socio guardiano Vladimiro Puccio, insieme ai tesserati del movimento e a tutti coloro che vorranno aderire, facendosi portavoce delle esigenze della comunità e attivandosi per portarle a buon fine.

Aperto al dialogo con forze politiche, associazioni e movimenti civici, il Faro Territoriale opererà nell’interesse dell’intera collettività, promuovendo partecipazione, trasparenza e impegno dal basso.

Contro Corrente vuole fare “scruscio” anche a Campobello di Mazara, accendendo un nuovo punto di riferimento per chi crede in una politica vicina ai cittadini e ai territori.

