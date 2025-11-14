Nasce “Campobello 5.0”: il nuovo movimento per cambiare davvero la politica locale



Campobello di Mazara- Da oggi a Campobello c’è un nuovo punto di riferimento per chi crede nei valori della destra, della legalità e del rinnovamento: è nato “Campobello 5.0”, un movimento politico formato da uomini e donne che vogliono cambiare il modo di fare politica e restituire alla nostra comunità orgoglio, concretezza e visione.

Campobello 5.0 nasce con un obiettivo chiaro: rinnovare la politica locale e riportarla vicino alle persone, puntando su innovazione, crescita sociale, culturale ed economica.

Il nostro impegno è costruire un futuro sostenibile, dove i valori di famiglia, sport, cultura e integrazione tornino ad essere il cuore della vita di Campobello.

“Vogliamo essere un faro di legalità e di speranza per tutti i cittadini” – affermano i fondatori –. Crediamo in una comunità che cresce insieme, dove anche gli immigrati, ormai parte integrante del nostro tessuto sociale, possano sentirsi parte di un progetto comune e condiviso, inoltre, particolare attenzione del movimento è rivolta agli agricoltori, al turismo ed ai nostri giovani ”

Il movimento è stato fondato da Salvatore Bascio, Paolo Cognata, Giuseppe Favata,Vito Firreri e Giuseppe Stallone , cittadini che amano Campobello con le sue splendide frazioni e che hanno deciso di mettersi in gioco per darle un futuro diverso.

Durante la riunione del 9 novembre 2025, il gruppo ha deciso all’unanimità di aderire alla coalizione di centrodestra denominata “Rinascita Campobellese”, formata da Forza Italia, Alternativa Civica e Orizzonti Comuni, per costruire insieme un progetto politico forte, coeso e orientato al cambiamento reale.

Campobello 5.0 è pronto a scendere in campo con idee nuove, passione e coraggio.

È il momento di guardare avanti, con una politica che ascolta, che agisce e che non ha paura di cambiare.

