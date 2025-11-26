Campobello News

Campobello di Mazara

Nasce a Campobello di Mazara il Movimento “Azzurri per Campobello”: un nuovo progetto civico e politico per la città

Nov 26, 2025

Nasce a Campobello di Mazara il Movimento “Azzurri per Campobello”: un nuovo progetto civico e politico per la città

 

 

I componenti del Direttivo Comunale di Forza Italia di Campobello di Mazara hanno ufficializzato la nascita del nuovo Movimento Politico “Azzurri per Campobello”, frutto di una scelta maturata dopo la mancata definizione di una linea politica condivisa con la Segreteria Comunale e Provinciale.

Secondo quanto dichiarato dai promotori, questa situazione avrebbe reso necessario l’avvio di un percorso autonomo, capace di riportare al centro il dialogo, la partecipazione e la costruzione di una proposta politica credibile in vista delle prossime elezioni comunali.

Un movimento aperto alla città

“Azzurri per Campobello” si presenta come un progetto inclusivo, che mira a riunire tesserati, simpatizzanti e semplici cittadini desiderosi di contribuire alla crescita e al rinnovamento del territorio.

Il Movimento si fonda su tre principi cardine:

  • Apertura
  • Dialogo
  • Inclusione

Nessun veto verso altre forze politiche o realtà civiche: l’obiettivo è costruire una piattaforma ampia e partecipata, aperta a chiunque creda nella rinascita della città e voglia prendere parte a un percorso condiviso di ricostruzione amministrativa.

I componenti del nuovo Movimento

“Azzurri per Campobello” vede tra i suoi membri fondatori:

Rag. Vito Abate

Geom. Giovanni Bruno

Michele Di Natale

Geom. Daniele Indelicato

Dr. Giuseppe Stallone

Dott. Giuseppe Caravà

Durante la riunione costitutiva sono stati conferiti anche i primi incarichi interni:

Segretario del Movimento: Michele Di Natale

Portavoce del Movimento: Dott. Giuseppe Caravà

Un nuovo percorso politico per Campobello

La nascita di “Azzurri per Campobello” rappresenta un nuovo tassello nello scenario politico locale e punta a diventare un punto di riferimento per quanti cercano una proposta alternativa, moderata e orientata al confronto.

Il Movimento ha già annunciato che, nei prossimi giorni, avvierà una fase di ascolto e di dialogo con i cittadini, le associazioni e le realtà produttive del territorio, con l’intento di definire una piattaforma programmatica che rispecchi realmente le esigenze della comunità campobellese.

 

