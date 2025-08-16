Musica, mare e sapori: mercoledì 20 agosto arriva “Margot Live” a Tre Fontane

L’estate a Tre Fontane si accende con una serata speciale tra note dal vivo e profumi di mare. Dopo il rinvio dello scorso 2 agosto, finalmente lo spettacolo “Margot Live” dei Tintinnabula tornerà a far vibrare la piazza! L’appuntamento è per mercoledì 20 agosto, alle ore 21, in Piazza Favaloro a Campobello di Mazara.

L’evento fa parte del “Festival del Mare e del Gusto”, promosso dal GALP FLAG “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, un’iniziativa che celebra il pescato locale e le tradizioni culinarie dei comuni costieri tra Campobello di Mazara e Realmonte.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti, senza bisogno di prenotazione: un’occasione unica per trascorrere una serata estiva immersi nella musica dal vivo e nei sapori autentici del territorio.

Vivi l’atmosfera magica di Tre Fontane, lasciati trasportare dalle note dei Tintinnabula e goditi una serata indimenticabile tra mare, musica e gusto!

