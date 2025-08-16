Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Musica, mare e sapori: mercoledì 20 agosto arriva “Margot Live” a Tre Fontane

Ago 16, 2025

L’estate a Tre Fontane si accende con una serata speciale tra note dal vivo e profumi di mare. Dopo il rinvio dello scorso 2 agosto, finalmente lo spettacolo “Margot Live” dei Tintinnabula tornerà a far vibrare la piazza! L’appuntamento è per mercoledì 20 agosto, alle ore 21, in Piazza Favaloro a Campobello di Mazara.

L’evento fa parte del “Festival del Mare e del Gusto”, promosso dal GALP FLAG “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, un’iniziativa che celebra il pescato locale e le tradizioni culinarie dei comuni costieri tra Campobello di Mazara e Realmonte.

Il concerto è gratuito e aperto a tutti, senza bisogno di prenotazione: un’occasione unica per trascorrere una serata estiva immersi nella musica dal vivo e nei sapori autentici del territorio.

Vivi l’atmosfera magica di Tre Fontane, lasciati trasportare dalle note dei Tintinnabula e goditi una serata indimenticabile tra mare, musica e gusto!

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

AVIS Campobello celebra il successo dei Giochi Senza Frontiere

Ago 16, 2025
Campobello di Mazara

Risate a Tre Fontane: domenica 17 Agosto Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

Ago 16, 2025
Campobello di Mazara

Estate a Tre Fontane: tre serate da vivere sotto le stelle con il Tre Fontane Summer Fest 2025

Ago 16, 2025

You missed

Campobello di Mazara

AVIS Campobello celebra il successo dei Giochi Senza Frontiere

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Risate a Tre Fontane: domenica 17 Agosto Toti e Totino in piazza Favoroso alle 21

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
Sicilia

Catania: Morto Pippo Baudo, il cordoglio del sindaco e del presidente del consiglio comunale

16 Agosto 2025 Redazione Redazione
CRONACA

Addio a Pippo Baudo, il Re della Televisione Italiana: una vita da leggenda tra Sanremo, musica e spettacolo

16 Agosto 2025 Redazione Redazione