Mons. Angelo Giurdanella compie 70 anni: gli auguri della Diocesi di Mazara del Vallo

Mazara del Vallo – Oggi, 24 febbraio 2026, il Vescovo Angelo Giurdanella compie 70 anni. Nato a Modica (Ragusa) il 24 febbraio 1956, il pastore della Diocesi di Mazara del Vallo è stato raggiunto, nel giorno del suo compleanno, da numerosi messaggi di auguri, stima e affetto da parte di associazioni, comunità parrocchiali e gruppi ecclesiali del territorio.

Tra i messaggi pervenuti, quello dell’associazione dell’Addolorata di Mazara del Vallo che, con parole di profonda gratitudine, riconosce nel Vescovo una guida spirituale e un pastore amorevole, capace di illuminare il cammino di fede del popolo di Dio con la parola e l’esempio. Un ministero, sottolineano, vissuto come segno tangibile della presenza misericordiosa di Dio, con l’augurio che il Signore continui a sostenerlo con salute, saggezza e forza nel servizio episcopale.

Affettuoso e semplice il messaggio del Laboratorio creativo dell’Unitalsi: «Le auguriamo un compleanno pieno dell’amore di Dio, che da Padre riversa abbondantemente su ciascuno di noi. Le vogliamo veramente bene».

La comunità parrocchiale di Santa Gemma, a Mazara del Vallo, evidenzia il valore simbolico dei settant’anni come tappa importante di un cammino segnato dalla fedeltà di Dio, ricordando in particolare i tre anni e mezzo di servizio alla Diocesi: un tempo vissuto come padre, pastore e guida, per il quale rendere grazie al Signore.

Parole di riconoscenza giungono anche dalle catechiste e dalla sezione A.Ge. di Campobello di Mazara, che ringraziano il Vescovo per la vicinanza, l’incoraggiamento e il cuore sempre aperto, augurandogli salute e gioia nel proseguire il cammino insieme alla comunità.

Particolarmente intenso il messaggio condiviso da don Antonino Favata, cappellano dell’ospedale “Abele Ajello”, insieme a numerose realtà ecclesiali e associative: un ringraziamento corale per la paternità spirituale vissuta con ascolto, discrezione e fermezza, per la parola sapiente e per la carità seminata con pazienza. Un affetto sincero che si accompagna al desiderio di crescere nella comunione e nella fedeltà, affinché il ministero episcopale sia sempre più fecondo.

Non è mancato infine il saluto del gruppo Scout d’Europa Mazara 2, che ha ringraziato il Vescovo per il sorriso, la presenza e la parola che accompagna il cammino dei più piccoli e dei più grandi, rinnovando l’impegno a vivere con entusiasmo il Vangelo, sostenuti dalla sua benedizione.

