Campobello di Mazara

Mezzo Secolo da Campobello: la Classe 1976 si prepara a festeggiare i 50 ann

Feb 4, 2026

Campobello di Mazara – Il 2026 è un anno speciale per tutti i giovani nati nel 1976: quest’anno si celebrano i primi 50 anni di vita! Sia che siano rimasti a Campobello, sia che il vento li abbia portati lontano, è arrivato il momento di ritrovarsi e celebrare mezzo secolo di amicizie, ricordi e storie condivise.

L’idea è quella di organizzare una festa indimenticabile, presumibilmente in estate, immersi nel profumo del nostro mare, tra risate, brindisi e tanta musica. Ma per rendere questo evento davvero unico serve la partecipazione di tutti.

Per questo motivo, è stato creato un gruppo organizzativo per decidere insieme modalità, location, menù e intrattenimento. Chi desidera partecipare o dare una mano può compilare il form al seguente link: https://forms.gle/ZKUaM14C6PT8Fdfv5, entro il 15 marzo 2026.

Dopo questa data, sarà organizzata una riunione online con tutti i disponibili per definire i dettagli dell’evento e fare in modo che questa celebrazione diventi davvero speciale.

📢 Passaparola! Tagga nei commenti i tuoi compagni di classe o amici del ’76 e aiutaci a raggiungere ogni campobellese nel mondo.

Un brindisi anticipato ai 50 anni della Classe 1976 di Campobello di Mazara, Tre Fontane e Torretta: che sia un’occasione per ritrovarsi, ricordare e celebrare insieme! 🥂✨

#CampobelloDiMazara #TreFontane #TorrettaGranitola #Classe1976 #50Anni #Reunion2026 #MezzoSecolo #IColoriDellaNostraTerra

