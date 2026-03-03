Campobello News

Mazara – Torretta Granitola: approvato l’atto d’indirizzo per il completamento dell’illuminazione

Mar 3, 2026

TRAPANI – 3 marzo 2026. Via libera all’unanimità all’atto d’indirizzo per il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la SP38, arteria che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola.

Il provvedimento, presentato dal consigliere provinciale Francesco Foggia, è stato approvato con tutti i voti favorevoli dal Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Le dichiarazioni

“Sono soddisfatto e orgoglioso per l’approvazione dell’atto d’indirizzo da me proposto – ha dichiarato Foggia – e ringrazio tutti i colleghi consiglieri provinciali che lo hanno sostenuto. Con questo atto passiamo dalle parole ai fatti e si potrà finalmente completare l’illuminazione di un’arteria fondamentale per la viabilità provinciale, garantendo maggiore decoro e sicurezza”.

Il consigliere ha inoltre espresso fiducia nell’azione del presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, affinché l’atto venga recepito e tradotto in interventi concreti nel più breve tempo possibile.

Un’opera attesa dal territorio

Il completamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la SP38 rappresenta un intervento strategico per il territorio. La strada provinciale è infatti un collegamento essenziale tra la città di Mazara del Vallo e la borgata marinara di Torretta Granitola, particolarmente trafficata durante il periodo estivo e punto di riferimento per residenti e turisti.

L’illuminazione dell’intero tratto consentirà di aumentare la sicurezza stradale, ridurre i rischi di incidenti nelle ore notturne e migliorare la qualità complessiva della viabilità provinciale.

Con l’approvazione dell’atto d’indirizzo, si apre ora la fase operativa che dovrà portare alla realizzazione definitiva dell’intervento.

