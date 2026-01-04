Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Mazara del Vallo

Mazara: Oggi Anticipato alle ore 18 il Concerto di Povia

Gen 4, 2026

 

Cambio di programma per l’evento “Aspettando la Befana” in programma oggi, domenica 4 gennaio, nella zona Trasmazzaro di Mazara del Vallo.

Il concerto di Povia, inizialmente previsto in serata, è stato anticipato alle ore 18:00, permettendo al pubblico di assistere allo spettacolo già nel tardo pomeriggio.

Una scelta per favorire la partecipazione

La decisione di anticipare l’orario va nella direzione di agevolare la partecipazione di famiglie, bambini e visitatori, offrendo un momento di musica e intrattenimento in una fascia oraria più accessibile.

L’evento rientra nel calendario di “Aspettando la Befana”, manifestazione che in questi giorni sta animando la zona Trasmazzaro con musica, spettacoli e iniziative dedicate a tutte le età.

Confermate le attività pomeridiane

Restano confermate tutte le attività pomeridiane, a partire dalle ore 16:00, con animazione, intrattenimento e street food lungo via Emanuele Sansone, trasformata per l’occasione in un’area di festa e aggregazione.

Il concerto di Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006, rappresenta uno dei momenti  della manifestazione e offrirà al pubblico un pomeriggio di musica e coinvolgimento.

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori per vivere insieme l’ultima giornata di “Aspettando la Befana”, tra musica, condivisione e partecipazione.

 

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Mazara del Vallo

Mazara del Vallo, oggi 3 gennaio al via “Aspettando la Befana”: giorni di festa nella zona Trasmazzaro

Gen 3, 2026
Mazara del Vallo

NATALE 2025, IL VESCOVO GIURDANELLA: «NO ALL’EGOISMO E ALL’INDIFFERENZA»

Dic 24, 2025
Mazara del Vallo

L’Ordine dei Medici di Trapani al fianco delle famiglie fragili di Mazara Due: panettoni e solidarietà

Dic 23, 2025

You missed

Santa Ninfa

Santa Ninfa, grande partecipazione alla prima del “Presepe Vivente per la Pace”. Il 6 gennaio l’ultima replica

5 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Epifania di festa a Tre Fontane: la Befana arriva in piazza Favoroso

5 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

Mazara: Oggi Anticipato alle ore 18 il Concerto di Povia

4 Gennaio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara Editoriale

Campobello di Mazara : Un pomeriggio e una serata di grande cinema al Cine Teatro Olimpia

3 Gennaio 2026 Redazione Redazione