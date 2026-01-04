Mazara: Oggi Anticipato alle ore 18 il Concerto di Povia

Cambio di programma per l’evento “Aspettando la Befana” in programma oggi, domenica 4 gennaio, nella zona Trasmazzaro di Mazara del Vallo.

Il concerto di Povia, inizialmente previsto in serata, è stato anticipato alle ore 18:00, permettendo al pubblico di assistere allo spettacolo già nel tardo pomeriggio.

Una scelta per favorire la partecipazione

La decisione di anticipare l’orario va nella direzione di agevolare la partecipazione di famiglie, bambini e visitatori, offrendo un momento di musica e intrattenimento in una fascia oraria più accessibile.

L’evento rientra nel calendario di “Aspettando la Befana”, manifestazione che in questi giorni sta animando la zona Trasmazzaro con musica, spettacoli e iniziative dedicate a tutte le età.

Confermate le attività pomeridiane

Restano confermate tutte le attività pomeridiane, a partire dalle ore 16:00, con animazione, intrattenimento e street food lungo via Emanuele Sansone, trasformata per l’occasione in un’area di festa e aggregazione.

Il concerto di Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006, rappresenta uno dei momenti della manifestazione e offrirà al pubblico un pomeriggio di musica e coinvolgimento.

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori per vivere insieme l’ultima giornata di “Aspettando la Befana”, tra musica, condivisione e partecipazione.

