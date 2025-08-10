Campobello News

Mazara del Vallo, stasera si accende la Festa del Pane e della Pasta

Ago 10, 2025

Al via oggi, 10 agosto, nella suggestiva Borgata Costiera la X edizione dell’evento simbolo dell’estate mazarese, ideato da Francesco Foggia.
Tre giorni di arte, cultura, spettacoli e sapori autentici della tradizione siciliana: dalla mostra “Non Solo Pane” ai murales dal vivo, dal Carosello Culturale ai premi d’eccellenza, fino alla Street Food Valley.
Questa sera si parte con il Tour estivo Radio Time 90 – Summer Fest, domani Loredana Scalia e BADABOOM, gran finale il 12 con Jo Squillo.
📍 10-12 agosto – Borgata Costiera, Mazara del Vallo

 

