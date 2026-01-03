Campobello News

Mazara del Vallo, oggi 3 gennaio al via “Aspettando la Befana”: giorni di festa nella zona Trasmazzaro

Gen 3, 2026

Mazara del Vallo si prepara a vivere due giornate di festa, musica e condivisione con “Aspettando la Befana”, l’evento dedicato a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

L’appuntamento è oggi,  3 gennaio, a partire dalle ore 16:00, nella zona Trasmazzaro, lungo via Emanuele Sansone, dove prenderanno il via animazione, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli.

Due giorni di divertimento per tutta la famiglia

Saranno due pomeriggi e due serate all’insegna dello stare insieme, con un programma pensato per coinvolgere tutta la comunità del territorio.

Nel corso del pomeriggio, via Emanuele Sansone si trasformerà in un grande spazio di festa con:

  • balli e musica;

  • animazione per bambini;

  • intrattenimento per adulti e famiglie.

Ad accompagnare l’evento ci sarà anche il mercatino di street food, attivo dal pomeriggio fino a tarda sera, con profumi e sapori della tradizione culinaria siciliana, tra luci e atmosfera natalizia.

Spettacoli serali e palco tricolore

Grande attesa per gli spettacoli serali: il palco sarà allestito con i colori del tricolore italiano, offrendo performance musicali suggestive e coinvolgenti.

Il programma musicale

Sabato 3 gennaio – ore 20:00
🎶 Magia Italiana con Radio Time 90
Uno show musicale che farà rivivere i più grandi successi della musica italiana e della dance, dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella scorsa edizione.

Domenica 4 gennaio – ore 20:00
🎤 Povia in concerto
Un evento molto atteso, con i brani più famosi dell’artista vincitore del Festival di Sanremo 2006, per una serata ricca di emozioni e ricordi.

Un evento all’insegna dell’inclusione

“Aspettando la Befana” sarà anche un momento di inclusione e partecipazione: tra i protagonisti della festa ci saranno bambini e ragazzi diversamente abili, che potranno vivere due giornate di musica, balli e socialità.

L’invito è aperto a tutti: ogni giorno dalle ore 16:00, nella zona Trasmazzaro di Mazara del Vallo, per salutare insieme la fine delle festività natalizie all’insegna della comunità, della musica e del divertimento.

