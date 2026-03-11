MAZARA DEL VALLO: DISTRUGGE CON UN ASCIA IL CITOFONO E IL

DEFIBRILLATORE DELLA CASERMA. DENUNCIATO UN ROMENO DI 49 ANNI

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato uno straniero classe ’77 per

danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe

danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione.

Dalle immagini della videosorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della

Romania che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria

autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza

alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi.

