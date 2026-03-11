MAZARA DEL VALLO: DISTRUGGE CON UN ASCIA IL CITOFONO E IL
DEFIBRILLATORE DELLA CASERMA. DENUNCIATO UN ROMENO DI 49 ANNI
I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato uno straniero classe ’77 per
danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe
danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione.
Dalle immagini della videosorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della
Romania che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria
autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza
alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi.