Mazara del Vallo celebra il gusto e la tradizione: dal 10 al 12 agosto torna la X edizione della Festa del Pane e della Pasta

📍 Borgata Costiera si accende di arte, sapori e cultura per l’evento dell’estate

Tre giorni di emozioni, spettacoli, profumi e colori. Mazara del Vallo è pronta a vivere la X edizione della Festa del Pane e della Pasta, dal 10 al 12 agosto 2025 nella magica cornice della Borgata Costiera.

Un appuntamento diventato ormai simbolo di identità e orgoglio siciliano, ideato e organizzato con passione da Francesco Foggia, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e la collaborazione dell’UNAC e della Pro Loco.

🍞 Pane, Pasta e Passione: protagonisti assoluti

Il cuore pulsante dell’evento sarà, come sempre, la celebrazione del pane e della pasta, pilastri della cucina siciliana e della nostra memoria collettiva.

Con la mostra “Non Solo Pane”, curata dall’architetto Liliana Ingenito, si torna all’autenticità dei sapori di una volta, tra cui il suggestivo Pane Devozionale di San Giuseppe, preparato con arte e dedizione dalle donne della borgata.

🎨 Arte che vive: murales, mostre e performance

In questa edizione speciale, l’arte sarà protagonista assoluta grazie al collettivo ScalmaNati per l’Arte.

Il direttore artistico Gerry Bianco e il pittore Piero Barbera realizzeranno murales dal vivo, trasformando le vie della borgata in una vera galleria a cielo aperto.

Barbera presenterà anche una collezione esclusiva di tele in anteprima, dipinte appositamente per l’evento.

📚 Cultura e identità: parole che uniscono

Non mancherà il tradizionale Carosello Culturale nei suggestivi lavatoi storici della borgata.

Tre libri, tre storie, tre voci a confronto, con la conduzione della prof.ssa Paola Barranca e di suo fratello Paolo Barranca.

Imperdibile anche il convegno “Una botte… e via!”, curato dal dott. Attilio Vinci, che vedrà la partecipazione di nomi importanti del territorio come Mario Tumbiolo, Giovanni Di Dia e Tommaso Macaddino, per riflettere su vino, tradizione e sviluppo locale.

🏆 Premi d’eccellenza: il valore della cultura

Saranno assegnati anche quest’anno i prestigiosi premi “La Sulana d’Oro” e “La Dimensione del Tempo”, che riconoscono l’impegno di chi contribuisce a custodire e innovare la cultura locale.

🎤 Musica, risate e grandi ospiti: lo show è servito

Sul palco, ogni sera sarà una festa nella festa:

10 agosto : si apre con il ritmo scatenato del Tour estivo Radio Time 90 – Summer Fest

11 agosto : risate assicurate con il cabaret di Loredana Scalia e l’energia dei BADABOOM

12 agosto: gran finale da non perdere con una regina della dance italiana: JO SQUILLO in concerto!

Il tutto presentato dalla brillante Vittoria Abbenante, regina di simpatia e talento.

🍷 Street food e tradizione contadina

Una vera immersione nei sapori della Sicilia: dalla Street Food Valley con specialità tipiche, amari e vini locali, fino agli stand dedicati a pesca, agricoltura e pastorizia, per un viaggio autentico tra le eccellenze del territorio.

❤️ Una festa che unisce: Mazara protagonista

La Festa del Pane e della Pasta non è solo una sagra: è un evento comunitario, inclusivo, identitario, che valorizza talenti locali, arte, storia, cultura e gastronomia.

Un progetto che ogni anno cresce, grazie all’impegno di Francesco Foggia e alla sinergia tra cittadini, associazioni e istituzioni.

📅 Segna queste date in agenda:

10 – 11 – 12 agosto 2025

📍 Borgata Costiera – Mazara del Vallo

