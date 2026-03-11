Mazara: Al Teatro Garibaldi “Modica: officina della luce”

L’arte del Maestro Modica ha incontrato gli studenti del progetto “Quarta Parete”

“Modica: officina della Luce”: questo il titolo dell’incontro realizzato questa mattina al Teatro Garibaldi nell’ambito del progetto culturale “Quarta Parete” in corso di realizzazione ad opera dell’associazione Teatro Libero di Castelvetrano con il coordinamento del prof. Giacomo Bonagiuso, il patrocinio del Comune e la collaborazione degli Istituti superiori Ferrara, D’Altavilla e Morello con la guida dei tutor qualificati Paola Scontrino, Francesco Abate e Caterina Lo Franco.

Protagonista dell’incontro: il Maestro Giuseppe Modica e la sua arte. Dopo i saluti dell’assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale e la presentazione dell’incontro ad opera di Giacomo Bonagiuso, sono intervenuti il critico d’arte prof. Aldo Gerbino ed il Maestro Giuseppe Modica.

L’incontro conclude la prima fase progettuale dell’edizione 2026 del progetto Quarta Parete, che ha visto i giovani studenti partecipare a seminari tematici il cui oggetto è stata la conoscenza generale dell’opera dell’artista nativo di Mazara ma presente nel mondo tramite le sue opere. Un’installazione ledwall ha esaltato le opere di Modica ed i temi della prospettiva, della luce e del colore.

5 i percorsi tematici del progetto: il sacro e la tragedia, il viaggio, luci della notte, il sole e la città.

“A seguito di questo percorso teorico e visuale – sottolinea il curatore del progetto Giacomo Bonagiuso – gli studenti coinvolti svilupperanno percorsi autonomi, scelti in base alle predisposizioni tipiche del proprio ‘cursus studiorum’, che potranno poi, a fine aprile, comunicare e verificare direttamente in atelier col Maestro Modica in un co-working che renderà unica l’esperienza della ‘bottega’ dell’artista. Sarà prevista anche una visita guidata a Gibellina dove il Maestro Modica ha realizzato un trittico esposto presso la Chiesa Madre di Quaroni e Aversa”.

Al termine dell’incontro al teatro Garibaldi i partecipanti ed il Maestro Modica hanno reso visita a Palazzo di Città dove hanno potuto ammirare nella stanza del Sindaco l’opera originale “Interno esterno (porta del mediterraneo”, olio su tavola, realizzata tra il 1998 ed il 1999 e donata nel 2002 dall’artista al Comune.

