Marsala ospiterà nel 2027 la Giornata diocesana del Malato

Sarà Marsala ad accogliere, nel 2027, la celebrazione diocesana della Giornata Mondiale del Malato. L’annuncio è stato dato dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella al termine della solenne celebrazione eucaristica in occasione della XXIV Giornata, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute, diretto da don Antonino Favata, nella memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes.

Il programma iniziale prevedeva un corteo dall’ospedale “Abele Ajello” fino alla Cattedrale. Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’intera manifestazione si è svolta all’interno della Basilica Cattedrale, garantendo comunque un’intensa partecipazione di fedeli, volontari e associazioni.

Il commento al Messaggio del Papa è stato affidato a Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, che ha sottolineato il valore universale della cura: «La parabola del buon samaritano rappresenta la traduzione laica del nostro Servizio sanitario nazionale, fondato sull’universalità delle cure. In ospedale non si guarda all’identità o alla posizione di una persona, ma al suo bisogno».

Nel suo intervento, il Vescovo ha richiamato il significato ecclesiale dell’assistenza ai malati: «Prendersi cura non è un gesto individuale, ma comunitario. È tutta la Chiesa che deve farsi prossima agli ammalati e alle persone fragili».

Alla celebrazione hanno preso parte i volontari dell’Unitalsi, sottosezione di Mazara del Vallo, insieme ai rappresentanti delle associazioni impegnate nel sostegno alle persone con disabilità. Durante la liturgia, il Vescovo ha conferito il mandato a 30 nuovi ministri straordinari della Comunione, mentre coloro che già svolgono il servizio hanno rinnovato il proprio impegno.

