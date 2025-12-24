MARSALA, NELLA PARROCCHIA DI CIAVOLO PRIMA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE



Per la prima volta la parrocchia Maria Ss. della Cava di contrada Ciavolo a Marsala ospiterà il presepe vivente con figuranti in costumi d’epoca, luci, ambientazioni rurali e atmosfera natalizia. Dal 26 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2026 (ore 16-21), negli spazi parrocchiali si potrà visitare il presepe vivente che unisce fede, tradizione e comunità. Venerdì 26 a inaugurarlo sarà il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. «Non si tratta di una semplice rappresentazione statica – spiega il parroco don Marco Laudicina – il percorso sarà animato da figuranti di tutte le età: famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo alla comunità. I visitatori potranno camminare tra botteghe artigianali, incontrare i personaggi del presepe, osservare gesti antichi e angoli che evocano atmosfere senza tempo, in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità». L’iniziativa è nata dalla stessa comunità di Ciavolo, con la collaborazione di Nicola Anastasi ed Enzo Amato. Durante tutte le giornate del presepe vivente saranno presenti anche i mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni e dolci.

