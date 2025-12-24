Campobello News

Marsala

MARSALA, NELLA PARROCCHIA DI CIAVOLO PRIMA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

Dic 24, 2025

MARSALA, NELLA PARROCCHIA DI CIAVOLO PRIMA EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE

 

 

 

Per la prima volta la parrocchia Maria Ss. della Cava di contrada Ciavolo a Marsala ospiterà il presepe vivente con figuranti in costumi d’epoca, luci, ambientazioni rurali e atmosfera natalizia. Dal 26 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2026 (ore 16-21), negli spazi parrocchiali si potrà visitare il presepe vivente che unisce fede, tradizione e comunità. Venerdì 26 a inaugurarlo sarà il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. «Non si tratta di una semplice rappresentazione statica – spiega il parroco don Marco Laudicina – il percorso sarà animato da figuranti di tutte le età: famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo alla comunità. I visitatori potranno camminare tra botteghe artigianali, incontrare i personaggi del presepe, osservare gesti antichi e angoli che evocano atmosfere senza tempo, in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità». L’iniziativa è nata dalla stessa comunità di Ciavolo, con la collaborazione di Nicola Anastasi ed Enzo Amato. Durante tutte le giornate del presepe vivente saranno presenti anche i mercatini di Natale con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni e dolci.

 

 

 

 

