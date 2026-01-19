Campobello News

Gen 19, 2026

MALTEMPO: L’ASP TRAPANI INVITA L’UTENZA A RECARSI IN OSPEDALE SOLO PER LE EMERGENZE

In considerazione dell’allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e delle susseguenti ordinanze sindacali, considerato che nella Cittadella della Salute di Erice Casa Santa , e negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani insistono alberi ad alto fusto, la cui caduta potrebbe causare danni agli utenti e alle loro autovetture, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani invita la cittadinanza, nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a recarsi presso i predetti Presidi Sanitari solo in situazioni di emergenza, avendo comunque cura di non sostare e transitare in prossimità di alberi ad alto fusto.

Si confida nella massima cautela e collaborazione da parte dell’utenza.

 

 

