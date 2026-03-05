Maltempo in Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola

Un’ondata di instabilità torna a interessare la Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha infatti diramato un nuovo bollettino di vigilanza per rischio meteo-idrogeologico valido fino alla mezzanotte di venerdì 6 marzo 2026, con allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Secondo gli esperti, la causa è un vortice mediterraneo posizionato tra il sud della Spagna e le coste del Nord Africa, che sta spingendo correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale. Il risultato sarà un peggioramento diffuso con piogge, rovesci sparsi e possibili temporali, accompagnati da raffiche di vento e mare agitato lungo diversi tratti costieri.

Disagi nei collegamenti con Pantelleria

Il maltempo sta già provocando conseguenze nei trasporti. In serata è stato cancellato il volo da Trapani per Pantelleria, creando disagi per passeggeri e lavoratori che devono raggiungere l’isola.

La situazione è resa ancora più complessa da alcuni guasti tecnici che stanno interessando diversi aeromobili, riducendo la disponibilità dei voli. Questo sta causando ritardi e cancellazioni proprio mentre le condizioni meteorologiche peggiorano.

Per i residenti e per i lavoratori pendolari diretti a Pantelleria, l’interruzione dei collegamenti rappresenta un problema significativo, soprattutto in un periodo in cui i trasporti aerei sono fondamentali per garantire la continuità dei servizi tra l’isola e la terraferma.

Attenzione fino a domani

La Protezione Civile Regionale della Sicilia invita alla prudenza, in particolare nelle aree più esposte a fenomeni temporaleschi e possibili allagamenti locali. L’allerta gialla indica condizioni meteorologiche che possono generare criticità localizzate, soprattutto nei centri urbani e lungo i corsi d’acqua minori. Le prossime ore saranno decisive per capire se il peggioramento sarà breve oppure se l’instabilità continuerà a interessare la Sicilia anche nel fine settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati