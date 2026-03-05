Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Pantelleria Sicilia

Maltempo in Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola

Mar 5, 2026

Un’ondata di instabilità torna a interessare la Sicilia. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha infatti diramato un nuovo bollettino di vigilanza per rischio meteo-idrogeologico valido fino alla mezzanotte di venerdì 6 marzo 2026, con allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Secondo gli esperti, la causa è un vortice mediterraneo posizionato tra il sud della Spagna e le coste del Nord Africa, che sta spingendo correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale. Il risultato sarà un peggioramento diffuso con piogge, rovesci sparsi e possibili temporali, accompagnati da raffiche di vento e mare agitato lungo diversi tratti costieri.

Disagi nei collegamenti con Pantelleria

Il maltempo sta già provocando conseguenze nei trasporti. In serata è stato cancellato il volo da Trapani per Pantelleria, creando disagi per passeggeri e lavoratori che devono raggiungere l’isola.

La situazione è resa ancora più complessa da alcuni guasti tecnici che stanno interessando diversi aeromobili, riducendo la disponibilità dei voli. Questo sta causando ritardi e cancellazioni proprio mentre le condizioni meteorologiche peggiorano.

Per i residenti e per i lavoratori pendolari diretti a Pantelleria, l’interruzione dei collegamenti rappresenta un problema significativo, soprattutto in un periodo in cui i trasporti aerei sono fondamentali per garantire la continuità dei servizi tra l’isola e la terraferma.

Attenzione fino a domani

La Protezione Civile Regionale della Sicilia invita alla prudenza, in particolare nelle aree più esposte a fenomeni temporaleschi e possibili allagamenti locali. L’allerta gialla indica condizioni meteorologiche che possono generare criticità localizzate, soprattutto nei centri urbani e lungo i corsi d’acqua minori. Le prossime ore saranno decisive per capire se il peggioramento sarà breve oppure se l’instabilità continuerà a interessare la Sicilia anche nel fine settimana.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Sicilia

Teatro Golden di Palermo: il 20 marzo arriva “The Beatles Legend”, lo spettacolo tributo

Mar 5, 2026
Sicilia

Intervista a Michele Simplicio: Politica e Giovani in Sicilia (in collaborazione con Belice Talks)

Mar 1, 2026
Sicilia

Aggredisce il compagno di scuola con un martello. La condanna dall’assessore Turano

Feb 26, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Terzo mandato per i sindaci, l’Ars ci riprova.A Campobello si guarda alla possibile ricandidatura di Castiglione

6 Marzo 2026 Redazione Redazione
Marsala

Marsala celebra la Giornata dei Beni Culturali Siciliani nel ricordo di Sebastiano Tusa

5 Marzo 2026 Redazione Redazione
Pantelleria Sicilia

Maltempo in Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola

5 Marzo 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Teatro Golden di Palermo: il 20 marzo arriva “The Beatles Legend”, lo spettacolo tributo

5 Marzo 2026 Redazione Redazione