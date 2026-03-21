L’UDC scende in campo a Campobello di Mazara: sostegno a Piero Di Stefano e candidati per il Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Il Coordinamento Comunale dell’Unione di Centro (UDC) annuncia ufficialmente alla cittadinanza di Campobello di Mazara la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, entrando a far parte dello schieramento politico a sostegno del candidato sindaco Piero Di Stefano.

L’UDC sarà presente con una squadra composta da due candidati al Consiglio Comunale: l’avvocato Gioacchino Minutella, noto professionista del territorio, e la dottoressa Giusy Di Natale, funzionario di banca. Due figure che rappresentano competenza, radicamento locale e un impegno concreto verso la comunità.

La scelta dei candidati riflette i valori che da sempre contraddistinguono l’azione politica dell’UDC: serietà, responsabilità e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. Un approccio che mira a costruire un dialogo costante con il territorio e a offrire soluzioni concrete alle problematiche locali.

Il partito si presenta a questo importante appuntamento elettorale con spirito di servizio, ponendosi l’obiettivo di proporre un progetto politico credibile, equilibrato e inclusivo. L’intento è quello di coinvolgere tutti i cittadini che condividono questi principi e che desiderano contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo di Campobello di Mazara.

A sottolineare la visione e l’impegno del movimento è il Coordinatore cittadino Massimiliano Sciacca, che ribadisce la volontà dell’UDC di costruire un percorso politico solido e duraturo, fondato sulla partecipazione e sul senso di responsabilità verso la collettività.

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