L’Ordine dei Medici di Trapani al fianco delle famiglie fragili di Mazara Due: panettoni e solidarietà

Un gesto concreto di vicinanza e attenzione verso le fasce più fragili della comunità arriva dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani. Il presidente dell’Ordine, dott. Filippo Mangiapane, insieme a una delegazione del Consiglio composta dalla dott.ssa Patrizia Maiorana e dal dott. Fabio Serrentino, nei giorni scorsi ha consegnato alcuni panettoni a suor Chiara, direttrice della Caritas della Diocesi di Mazara del Vallo, che provvederà a distribuirli alle famiglie in difficoltà del quartiere Mazara Due.

L’iniziativa, semplice ma dal forte valore simbolico, si inserisce nel solco dell’impegno sociale che l’Ordine dei Medici porta avanti accanto alla propria missione istituzionale, riaffermando il ruolo del medico non solo come professionista della salute, ma anche come punto di riferimento umano e civile per la comunità.

«La cura – ha sottolineato il presidente dell’Ordine Filippo Mangiapane – non si esaurisce negli ambulatori o negli ospedali. Prendersi cura significa anche essere presenti, ascoltare e sostenere chi vive situazioni di disagio. Con questo gesto vogliamo testimoniare la vicinanza dei medici trapanesi alle famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà economiche e sociali».

Parole di gratitudine sono state espresse da suor Chiara, che ha ringraziato l’Ordine dei Medici per la sensibilità dimostrata: «Questi doni non sono solo un aiuto materiale, ma un messaggio di speranza e di attenzione verso persone che spesso si sentono invisibili. La collaborazione con realtà come l’Ordine dei Medici è fondamentale per rafforzare la rete di solidarietà sul territorio».

I panettoni saranno distribuiti nei prossimi giorni alle famiglie assistite dalla Caritas nel quartiere Mazara Due, una delle zone più complesse della città, dove l’impegno del volontariato e delle istituzioni rappresenta un presidio essenziale di sostegno e inclusione.

Un piccolo gesto, dunque, capace di ricordare come la solidarietà, soprattutto nei periodi dell’anno più carichi di significato, possa diventare uno strumento di coesione e di speranza per l’intera comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati