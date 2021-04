Trovati 7 clienti positivi che dovevano stare a casa, dentro un supermercato

A quanto riporta il https://www.ilgiorno.it/

II medico avvista il paziente malato e lo fa cercare. Il direttore fa un appello all’altoparlante e al banco informazioni si presentano ben sette contagiati.

Desio, 3 aprile – Stupore e preoccupazione per quanto accaduto in un supermercato di Desio. Una vicenda che fa riflettere su quanto sia importante il senso di responsabilità personale in questo drammatico periodo di pandemia. Protagonista della vicenda, suo malgrado, un medico di base che lavora in un Comune limitrofo. Nel pomeriggio il dottore si reca in un supermercato a fare la spesa. Prende il carrello, si igienizza le mani, supera il vigilante all’ingresso. Poco dopo, tra le corsie, la sorpresa: c’è un suo paziente. Un paziente che conosce bene e che ha seguito nei giorni precedenti: positivo al Covid.

