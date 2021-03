Il Niguarda smentisce la notizia falsa di aver sprecato dosi di vaccino

In merito alla notizia apparsa oggi su un portale online di news, rispetto a presunte dosi di vaccino anti-COVID sprecate presso il Niguarda di Milano,

l’Ospedale precisa che quanto riportato è falso.



Fin dall’inizio della campagna vaccinale a Niguarda, il 27 dicembre 2020, sono state messe in campo tutte le azioni e gli strumenti necessari proprio volti a gestire efficacemente ogni fiala e dose di vaccino anti-COVID, evitando qualsiasi forma di spreco.

Per cui si ribadisce che ad oggi a Niguarda non ci sono state dosi vaccinali non utilizzate o sprecate.

Su un tema così delicato e sensibile come la vaccinazione covid, si ritiene doveroso fornire sempre informazioni precise e puntuali ai cittadini.

Il portale stesso ha ripreso la smentita di questa Azienda.

Comunicato stampa