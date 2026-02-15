Lettera aperta dal nostro lettore Francesco Messina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A Campobello di Mazara la Politica è un Campo di Battaglia.

Il dibattito politico a Campobello di Mazara è attualmente caratterizzato da una forte polemica incrociata, in cui la critica prevale spesso sulla proposta operativa. Questa situazione si è intensificata con il dissesto finanziario che è diventata il terreno di scontro principale.

L’opposizione accusa l’amministrazione di aver portato il Comune al default, mentre l’attisle amministrazione respinge le accuse, sostenendo che il dissesto sia frutto di debiti accumulati negli anni e non di sperperi della sua gestione.

Invece di fare fronte comune, i partiti si dividono ulteriormente. Un esempio è il caso di Forza Italia, che ha dovuto smentire ufficialmente legami con il nuovo gruppo locale “Azzurri per Campobello”, segnalando frizioni interne anche tra le forze di area simile.

In vista delle prossime elezioni amministrative, sono nati numerosi gruppi che puntano tutto sulla critica alla “vecchia politica”, ma faticano ancora a presentare un programma risolutivo unitario.

L’attività dell’opposizione si concentra molto su atti di accusa formali, come le recenti interrogazioni sulla bonifica degli arenili o sulla gestione dei rifiuti, che pur essendo temi concreti, vengono percepiti dai cittadini più come strumenti di battaglia politica che come passi verso una soluzione condivisa.

In questo scenario, i cittadini avvertono che l’energia politica sia assorbita dalla ricerca del colpevole piuttosto che dalla gestione dell’emergenza finanziaria, che ora è passata nelle mani di una Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata dal Ministero dell’Interno.

Francesco Messina, presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” e Direttore della sede di esame dell’Università Telematica Pegaso di Campobello di Mazara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati