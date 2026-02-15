Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Lettera aperta dal nostro lettore Francesco Messina

Feb 15, 2026

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

 

A Campobello di Mazara la Politica è un Campo di Battaglia.

Il dibattito politico a Campobello di Mazara è attualmente caratterizzato da una forte polemica incrociata, in cui la critica prevale spesso sulla proposta operativa. Questa situazione si è intensificata con il dissesto finanziario che è diventata il terreno di scontro principale.
L’opposizione accusa l’amministrazione di aver portato il Comune al default, mentre l’attisle amministrazione respinge le accuse, sostenendo che il dissesto sia frutto di debiti accumulati negli anni e non di sperperi della sua gestione.
Invece di fare fronte comune, i partiti si dividono ulteriormente. Un esempio è il caso di Forza Italia, che ha dovuto smentire ufficialmente legami con il nuovo gruppo locale “Azzurri per Campobello”, segnalando frizioni interne anche tra le forze di area simile.
In vista delle prossime elezioni amministrative, sono nati numerosi gruppi che puntano tutto sulla critica alla “vecchia politica”, ma faticano ancora a presentare un programma risolutivo unitario.
L’attività dell’opposizione si concentra molto su atti di accusa formali, come le recenti interrogazioni sulla bonifica degli arenili o sulla gestione dei rifiuti, che pur essendo temi concreti, vengono percepiti dai cittadini più come strumenti di battaglia politica che come passi verso una soluzione condivisa.
In questo scenario, i cittadini avvertono che l’energia politica sia assorbita dalla ricerca del colpevole piuttosto che dalla gestione dell’emergenza finanziaria, che ora è passata nelle mani di una Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata dal Ministero dell’Interno.

 

 

Francesco Messina, presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” e Direttore della sede di esame dell’Università Telematica Pegaso di Campobello di Mazara.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Grande partecipazione a Campobello di Mazara per la presentazione del programma della coalizione capitanata da Sabina Lazzara

Feb 15, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, oggi presentazione del programma elettorale della coalizione guidata da Sabina Lazzara

Feb 13, 2026
Campobello di Mazara

Campobello: RINASCITA CAMPOBELLESE Sollecita l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies

Feb 13, 2026

You missed

Paceco TRAPANI

Saline di Trapani e Paceco: a rischio habitat e lavoro. Ciminnisi (M5S) al Governo regionale: «Servono tavolo di confronto e interventi, urgenti e di lungo termine, per tutelare il territorio».

15 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Lettera aperta dal nostro lettore Francesco Messina

15 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Grande partecipazione a Campobello di Mazara per la presentazione del programma della coalizione capitanata da Sabina Lazzara

15 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, oggi presentazione del programma elettorale della coalizione guidata da Sabina Lazzara

13 Febbraio 2026 Redazione Redazione