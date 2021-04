Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri

L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (RM) del Reparto Scorte Carabinieri della Banca d’Italia, vittima del coronavirus.

Il Comandante Generale Teo Luzi e tutta l’Arma dei Carabinieri si stringono compatti intorno alla famiglia dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (RM) del Reparto Scorte Carabinieri della Banca d’Italia, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. Il militare lascia la moglie e due figlie.

Entrato nell’Arma nel 1990, ha prestato servizio nei primi anni presso la Stazione Carabinieri, prima di Pescorocchiano (RI), poi a quelle di Campana (CS) e di Stilo (RC) e di Gardavalle (CZ), per essere infine trasferito presso il Comando Carabinieri della Banca d’Italia. Ha dedicato la propria vita al prossimo, al cittadino, a tutti coloro che erano in difficoltà e con profondo senso di responsabilità ha sempre svolto gli incarichi affidatigli con impegno e abnegazione. Sempre disponibile e legato ai valori, al dovere, all’Arma. Un militare che ha servito, con umiltà, ogni giorno il suo Paese, finché oggi il virus lo ha portato via. Aveva 49 anni.

I colleghi tutti non dimenticheranno l’amicizia, l’impegno e la dedizione dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri.

Coronavirus: Pucciarelli, scomparsa Appuntato Carabinieri notizia triste.

“La notizia della scomparsa dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri ci addolora profondamente. Esprimo alla moglie e alle due figlie di Domenico il mio sentimento di vicinanza e di cordoglio”. – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in merito alla scomparsa del Carabiniere avvenuta a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus.

“Dopo 30 anni di servizio, sempre vicino e a tutela dei cittadini, ci lascia un servitore dello Stato, un professionista che ha dedicato la sua vita al prossimo, al Paese.

Al Generale Teo Luzi e a tutta l’Arma dei Carabinieri, rinnovo la stima e la vicinanza degli italiani per la preziosa e quotidiana opera di contrasto alla diffusione del COVID -19. Un contributo fondamentale che tutti gli uomini e le donne dell’Arma mettono in campo con elevata professionalità e spirito di servizio, a favore dei cittadini.” – conclude Pucciarelli.