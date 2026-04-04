Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

DALLA PROVINCIA

L’avvocato Gaspare Passanante difende Sonia Cudia: «Totale estraneità ai fatti»

Apr 4, 2026

L’avvocato Gaspare Passanante difende Sonia Cudia: «Totale estraneità ai fatti»

Il Tribunale del Riesame si è già pronunciato sulle misure cautelari personali nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura europea sui fondi UE destinati a progetti che coinvolgono docenti universitari, ricercatori e imprenditori. Diversa, invece, la questione delle misure reali: il prossimo 7 aprile i giudici saranno chiamati a valutare i sequestri patrimoniali che riguardano società e Università. Anche su questo punto, la Procura europea ha presentato ricorso dopo il rigetto iniziale da parte del giudice per le indagini preliminari.

A seguito della decisione del Riesame, che ha confermato il no alle misure personali richieste dall’accusa, è intervenuto l’avvocato Gaspare Passanante, legale di Sonia Cudia, all’epoca socia della Gesan. Per la sua assistita era stato richiesto il divieto di esercitare attività imprenditoriale, misura che però non è stata accolta dal gip.

Secondo il legale, il lavoro difensivo svolto – supportato da una memoria dettagliata e ben strutturata – ha dimostrato in modo chiaro che la sua cliente non ha alcun coinvolgimento nei fatti contestati. Passanante ha inoltre annunciato che a breve verrà presentata una richiesta formale di archiviazione, ritenendo che quanto emerso finora confermi in maniera evidente l’assenza di responsabilità da parte di Sonia Cudia.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

DALLA PROVINCIA

Inchiesta Università- Nota della Gesan

Apr 4, 2026
DALLA PROVINCIA

Campobello di Mazara, assoluzione piena: smentite le accuse del 2020 sulla presunta somministrazione illecita di manodopera.

Apr 4, 2026
DALLA PROVINCIA

Tre Fontane accende la festa: annunciato il primo artista del Primo Maggio!

Apr 3, 2026

You missed

POLITICA

GIOVANI IN CAMPO: GIUSEPPE MICCICHÈ A SOSTEGNO DI PIERO DI STEFANO CON LA COPPIA GULOTTA – MARGIOTTA

5 Aprile 2026 Redazione Redazione
POLITICA

Intervista sul nostro blog a Maria Moceri, candidata al Consiglio Comunale di Campobello di Mazara

4 Aprile 2026 Redazione Redazione
Editoriale

Lettera al nostro blog da parte di Gio’ Stallone sul significato della parola Turismo

4 Aprile 2026 Redazione Redazione
DALLA PROVINCIA

L’avvocato Gaspare Passanante difende Sonia Cudia: «Totale estraneità ai fatti»

4 Aprile 2026 Redazione Redazione