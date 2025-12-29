L’AVIS MARSALA TRASLOCA NELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA PADRE ELIA, CONCESSA DAL COMUNE

Con quasi 40 sacche, tra cui ben 7 prime donazioni, si è chiusa l’ultima giornata 2025 di raccolta sangue all’Avis Marsala. “Ed è anche l’ultima nella sede di via Bruzzesi, aggiunge il presidente Luciano Rosas, tenuto conto che oggi avvieremo il trasloco di arredi e strumentazione medica nei nuovi locali di piazza Padre Elia, concessi dall’Amministrazione comunale. Una sede interamente ristrutturata, secondo i parametri prescritti dall’Assessorato regionale alla Sanità, competente all’accreditamento dell’Unità di Raccolta di Marsala”. Le prime settimane del prossimo gennaio, pertanto, saranno di assestamento, anche se la donazione di sangue non si ferma. “I volontari – sottolinea Nunzio Ragona, medico coordinatore del personale sanitario – potranno continuare a donare al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Paolo Borsellino, che accoglie normalmente i donatori da lunedì a venerdì”. Ai nuovi locali di piazza Padre Elia, si accede dall’ingresso che si affaccia sull’area a parcheggio del Cimitero urbano. Le insegne e le indicazioni stradali sono state già collocate per un agevole raggiungimento della nuova sede Avis di Marsala. A breve saranno rese note le giornate di donazione per il mese di gennaio 2026.

