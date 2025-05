L’Automobile Club Trapani porta la Monte Erice… a scuola

Gli studenti del “Calvino-Amico” di Trapani alla scoperta della Cronoscalata

TRAPANI, 12 maggio 2025 – Alla scoperta del più grande evento sportivo della provincia di Trapani. Gli studenti delle quinte classi dell’Istituto “Salvatore Calvino” di Trapani hanno incontrato i vertici dell’Automobile Club Trapani per scoprire cosa si cela dietro alla Cronoscalata Monte Erice, il più importante evento sportivo della provincia, manifestazione motoristica organizzata proprio dall’Ac Trapani e che rientra tra le sette prove che danno vita al Campionato Italiano Supersalita, la competizione top in Italia per quanto riguarda le cronoscalate.

L’iniziativa è rientrata tra le attività previste dal piano formativo della Specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto, moderna realtà educativa che, nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM), forma figure competenti nella gestione manageriale di società, strutture ed eventi sportivi sotto gli aspetti economico ed organizzativo.

L’incontro, coordinato dal giornalista Franco Cammarasana de “La Gazzetta dello Sport”, ha visto partecipare Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, e Fabrizio Fondacci, direttore di gara della Cronoscalata, protagonista anche in Formula 1 dove ha diretto circa 20 Gran Premi.

Giovanni Pellegrino ha sottolineato come l’organizzazione della Monte Erice, che quest’anno vivrà la sessantasettesima edizione dal 5 al 7 settembre lungo la Strada Provinciale Immacolatella che collega Valderice ad Erice, comincia diversi mesi prima dell’evento. “Non si è piloti se non si vince almeno una volta ad Erice” ha rimarcato Pellegrino, che ha snocciolato anche i dati della kermesse motoristica, con al centro la sicurezza dei piloti, grazie anche all’installazione di nuovi guard-rail a protezione dei muri in pietra avvenuta un paio di anni addietro e, poi, rimasti dopo la gara, per tutelare anche automobilisti e motociclisti che percorrono la strada tutto l’anno.

Fabrizio Fondacci, invece, ha raccontato l’iter per l’iscrizione al campionato, le attività della direzione di gara e le azioni che vengono poste in essere nei giorni antecedenti la gara e durante i due giorni nei quali le vetture salgono verso il centro abitato di Erice.

Gli studenti hanno ascoltato con grande attenzione e si è trattato di un’occasione per far vivere loro le emozioni di una gara unica nel suo genere e che rappresenta il vanto sportivo della provincia in tutta Italia.

