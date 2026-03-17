Riceviamo e pubblichiamo

L’Aurora Mazara Calcio a 5 cala il bis: Francesco Messina nuovo Dirigente e prestigiosa partnership con il Centro Studi Universitario “Luigi Pirandello”

L’Aurora Mazara Calcio a 5 è lieta di annunciare due importanti novità che segnano una svolta nel progetto societario per la stagione in corso.

La società affida ufficialmente l’incarico di Dirigente a Francesco Messina. Figura di grande dinamismo e competenza, Messina entra nel direttivo con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la società e il tessuto produttivo e sociale del territorio.

Parallelamente, l’Aurora Mazara annuncia con orgoglio l’ingresso del Centro Studi Universitario Internazionale “Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara tra i sostenitori ufficiali del club, punto di riferimento per l’orientamento accademico e sede d’esame per i principali atenei telematici (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele di Roma)

ha scelto di sposare i valori dell’Aurora.

Questa sponsorizzazione sottolinea l’importanza di unire il successo sportivo alla formazione accademica, offrendo ai giovani atleti e ai tifosi un esempio concreto di come studio e sport possano convivere e alimentarsi a vicenda. Grazie al supporto del Centro Studi “Luigi Pirandello”, l’Aurora Mazara consolida la propria immagine di club attento al futuro professionale dei propri tesserati.

Francesco Messina, presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” e Direttore della sede di esame dell’Università Telematica Pegaso di Campobello di Mazara.

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