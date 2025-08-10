Campobello News

Laudato Sì, a Torretta Granitola fiorisce l’orto della fraternità: bambini e comunità uniti con Don Nicola Patti

Ago 10, 2025

Il tempo d’estate, a Torretta Granitola, non è solo sinonimo di mare e divertimento, ma anche di riflessione, preghiera e gesti concreti di cura verso il creato. È questo lo spirito che ha animato la speciale giornata dedicata alla Laudato Sì nella parrocchia “Maria Assunta – Stella del Mare”, guidata da don Nicola Patti, sacerdote dell’Unità pastorale di Campobello di Mazara.

Trenta bambini del catechismo hanno vissuto un’esperienza unica, iniziata con l’incontro col Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, e proseguita con la piantumazione di ortaggi nell’orto parrocchiale. Un gesto semplice ma dal profondo significato, sulla scia dell’enciclica di Papa Francesco, che invita a coltivare la cultura della cura e della custodia della casa comune.

Nel cuore di questa mattinata speciale, due parole chiave donate dal Vescovo: “straniero” («non usate mai questa parola, piuttosto dite: persone che vengono da un paese lontano, perché nessuno è straniero in questa terra») e “pace” («l’amicizia ci rende fratelli e i fratelli non possono farsi la guerra»).

Accanto ai momenti di preghiera e riflessione, i bambini hanno condiviso giochi d’acqua e un’intensa adorazione eucaristica conclusiva, sotto lo sguardo attento e paterno di don Nicola Patti, che con passione accompagna la comunità verso una fede viva e incarnata nei gesti quotidiani.

Torretta Granitola ha così visto fiorire non solo un orto, ma un seme di fraternità e speranza, piantato nei cuori delle nuove generazioni.

