La Scuola Italiana alla prova dell’Europa. Convegno sul Diritto Scolastico.

Si terrà il prossimo 21 Marzo 2026 presso l’aula Borsellino del Tribunale di Marsala il convegno dal titolo “Il Diritto Scolastico tra normativa interna e eurounitaria”. L’evento si propone come un momento di riflessione critica sulle recenti trasformazioni del sistema d’istruzione italiano, sempre più condizionato dalle direttive di Bruxelles e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Al centro del dibattito, il superamento del precariato storico, l’estensione dei diritti contrattuali ai supplenti e l’adeguamento dell’autonomia scolastica agli standard europei di inclusione e digitalizzazione (AI Act e PNRR).

“Non possiamo più pensare alla scuola come a un comparto isolato dalle dinamiche comunitarie”, dichiarano gli organizzatori. “Dalla gestione del personale al sostegno, l’Europa ci chiede riforme strutturali che non possono più essere rimandate”.

Evento promosso dal dott. Francesco Messina del Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello di Campobello di Mazara sede Unipegaso, Mercatorum e San Raffaele di Roma e dall’Avv. Daniela Romeo del Foro di Marsala n collaborazione con il COA di Marsala.

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