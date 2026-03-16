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La Prefettura si veste di Tricolore 165° anniversario dell’Unità d’Italia – 80° anniversario del Tricolore

Mar 16, 2026

La Prefettura di Trapani  si veste di Tricolore

Il prossimo 17 marzo si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita con la legge 23 novembre 2012, n. 222. In questa ricorrenza si commemorano i 165 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo 1861 a Torino.

Questo momento fondativo della storia nazionale, celebrato insieme ai simboli che rappresentano l’identità del Paese – la Costituzione, l’Inno nazionale e la Bandiera – rinnova l’impegno delle istituzioni nella promozione dei valori civici e dei principi costituzionali che danno forma e sostanza alla Repubblica italiana.

Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più speciale, poiché coincide con l’80° anniversario del Tricolore repubblicano. La bandiera italiana fu infatti adottata provvisoriamente con il Decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946, n. 1, e successivamente riconosciuta come emblema ufficiale della Repubblica dall’articolo 12 della Costituzione.

Per celebrare l’occasione, il Palazzo del Governo, sede anche del Libero Consorzio Comunale di Trapani, sarà illuminato con i colori del Tricolore. L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico di partecipazione istituzionale e un omaggio all’Unità nazionale e alla Bandiera della Repubblica, simboli di identità, storia e valori condivisi dall’intero Paese. 🇮🇹

Di Redazione Redazione

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