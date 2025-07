La pasta di San Giuseppe campobellese protagonista su Food Network: Giusina fa tappa a Palazzo Accardi

Campobello di Mazara – Una delle tradizioni più sentite e gustose del territorio campobellese approda in televisione nazionale. La pasta di San Giuseppe, piatto simbolo delle celebrazioni del 19 marzo, sarà infatti protagonista dell’ultima puntata di “Giusina in cucina – On the road”, in onda sabato 26 luglio alle ore 15:44 su Food Network (canale 33).

La popolare conduttrice e food blogger Giusina Battaglia, in viaggio tra le eccellenze gastronomiche siciliane, ha fatto tappa proprio a Campobello di Mazara, accolta all’interno del suggestivo altare di San Giuseppe allestito presso Palazzo Accardi.

A guidarla in questo viaggio tra memoria e sapori sono state Oriana Spina e Rosetta Stallone, custodi della tradizione locale e della ricetta originale di questa pietanza tanto semplice quanto ricca di significato.

La pasta di San Giuseppe – preparata con pasta lunga, mollica di pane tostata, ceci e un condimento povero ma saporito – non è solo un piatto, ma un simbolo di devozione, accoglienza e condivisione che affonda le radici nella cultura contadina e religiosa della Sicilia occidentale.

Durante la puntata, Giusina racconterà non solo la preparazione della ricetta, ma anche l’atmosfera spirituale e comunitaria che si respira attorno agli altari di San Giuseppe, un patrimonio immateriale fatto di gesti, parole e profumi tramandati di generazione in generazione.

Una vetrina preziosa per Campobello e per tutta la provincia di Trapani, che potrà far conoscere al grande pubblico italiano uno dei suoi riti più autentici.

Con questa puntata, la trasmissione porta alla ribalta nazionale una delle espressioni più autentiche della cultura campobellese, grazie anche all’impegno della Pro Loco Costa di Cusa, che da anni lavora per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del territorio.

📺 Appuntamento quindi sabato 26 luglio alle ore 15:44 su Food Network – Canale 33.

Una puntata da non perdere per chi ama la cucina siciliana e le storie che scaldano il cuore.

Foto: Tratte dal profilo Facebook della Pro Loco Costa di Cusa

