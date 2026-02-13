LA GUARDIA COSTIERA RECUPERA DUE CADAVERI IN MARE

Nel primo pomeriggio del 10 febbraio, a seguito di segnalazione pervenuta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, relativa all’avvistamento di un corpo in mare verosimilmente senza vita, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ha impiegato la dipendente motovedetta SAR CP 312 per lo svolgimento di un’operazione di ricerca in acque internazionali in area di responsabilità SAR (Search and Rescue) italiana, a circa 22 miglia nautiche a Nord-Ovest dell’isola.

Nonostante le difficili condizioni meteo marine, con onde alte fino a 2 metri, la motovedetta, a seguito di una complessa attività di ricerca che ha coinvolto anche un assetto aereo, ha proceduto al recupero di due corpi privi di vita, rinvenuti a circa 1 miglio di distanza l’uno dall’altro ed entrambi in avanzato stato di decomposizione.

Ultimate le operazioni, le salme, di cui non è possibile al momento stabilire identità e nazionalità, sono state trasportate presso il porto di Pantelleria e poste a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che ha assunto il coordinamento delle successive attività investigative e degli accertamenti medico-legali.

Le ricerche si sono protratte nelle giornate successive, anche con l’ausilio di mezzi aerei per scongiurare la presenza di altre persone in mare.

