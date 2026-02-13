Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Pantelleria

LA GUARDIA COSTIERA RECUPERA DUE CADAVERI IN MARE

Feb 13, 2026

LA GUARDIA COSTIERA RECUPERA DUE CADAVERI IN MARE

 

Nel primo pomeriggio del 10 febbraio, a seguito di segnalazione pervenuta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, relativa all’avvistamento di un corpo in mare verosimilmente senza vita, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ha impiegato la dipendente motovedetta SAR CP 312 per lo svolgimento di un’operazione di ricerca in acque internazionali in area di responsabilità SAR (Search and Rescue) italiana, a circa 22 miglia nautiche a Nord-Ovest dell’isola.

Nonostante le difficili condizioni meteo marine, con onde alte fino a 2 metri, la motovedetta, a seguito di una complessa attività di ricerca che ha coinvolto anche un assetto aereo, ha proceduto al recupero di due corpi privi di vita, rinvenuti a circa 1 miglio di distanza l’uno dall’altro ed entrambi in avanzato stato di decomposizione.

Ultimate le operazioni, le salme, di cui non è possibile al momento stabilire identità e nazionalità, sono state trasportate presso il porto di Pantelleria e poste a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che ha assunto il coordinamento delle successive attività investigative e degli accertamenti medico-legali.

Le ricerche si sono protratte nelle giornate successive, anche con l’ausilio di mezzi aerei per scongiurare la presenza di altre persone in mare.

 

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Pantelleria

Tasse comunali: la Uil Pantelleria chiede il “salva-famiglie”

Gen 23, 2026
Pantelleria

Incidente aereo a Pantelleria: tragedia sfiorata

Mag 6, 2025
DALLA PROVINCIA Pantelleria

PANTELLERIA: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO. IN MANETTE ISOLANO 29ENNE

Gen 10, 2025

You missed

Pantelleria

LA GUARDIA COSTIERA RECUPERA DUE CADAVERI IN MARE

13 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Campobello: RINASCITA CAMPOBELLESE Sollecita l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies

13 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Internazionalizzazione, Regione pubblica l’avviso del Piano fiere e mercati. Tamajo: «Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri»

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Marsala

“UN DONO PER LA VITA”. L’AVIS MARSALA INCONTRA GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione