Intervista sul nostro blog a Maria Moceri, candidata al Consiglio Comunale di Campobello di Mazara

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In vista delle prossime elezioni amministrative, abbiamo intervistato sul nostro blog Maria Moceri, componente del direttivo di Forza Italia e candidata al Consiglio Comunale nella lista “Rinascita Campobellese”, a sostegno del candidato sindaco Daniele Mangiaracina. Una donna impegnata, determinata, pronta a portare una visione nuova e concreta per il territorio.

1. Maria, cosa l’ha spinta a candidarsi al Consiglio Comunale?

La spinta nasce dall’amore per il mio paese e dal desiderio di contribuire concretamente al cambiamento. Credo che sia arrivato il momento di metterci la faccia e lavorare attivamente per migliorare Campobello.

2. Quanto è importante oggi la presenza femminile in politica locale?

È fondamentale. Le donne portano sensibilità, concretezza e una visione spesso più inclusiva. Essere donna in politica oggi significa anche rompere schemi e dimostrare che possiamo essere protagoniste delle decisioni.

3. Ha incontrato difficoltà nel suo percorso politico proprio in quanto donna?

Non nego che qualche ostacolo ci sia stato, ma ogni difficoltà è diventata uno stimolo. Oggi sento ancora più forte la responsabilità di rappresentare tutte le donne che vogliono farsi spazio.

4. Quali sono le priorità del suo programma?

Sicuramente il rilancio del territorio, il sostegno alle famiglie, ai giovani e alle attività locali. Vogliamo una Campobello più vivibile, moderna e con maggiori opportunità. Inoltre una priorità politica eliminare le barriere architettoniche in tutti gli spazi pubblici: uffici, strade e spiagge.

5. Cosa rappresenta per lei il progetto “Rinascita Campobellese”?

È un progetto concreto, fatto di persone serie e competenti. Non è solo uno slogan, ma una vera volontà di cambiamento e di crescita per la comunità.

6. Perché ha scelto di sostenere Daniele Mangiaracina?

Perché credo nella sua visione, nella sua determinazione e nella sua capacità di ascolto. È una persona che può davvero guidare un cambiamento positivo.

7. Che messaggio vuole lanciare alle donne di Campobello?

Di non avere paura. Di credere in sé stesse e nelle proprie capacità. La politica ha bisogno anche della loro voce, del loro coraggio e delle loro idee.

8. I giovani spesso si sentono distanti dalla politica. Come coinvolgerli?

Dobbiamo parlare il loro linguaggio, ascoltarli davvero e creare opportunità concrete. Solo così potranno sentirsi parte attiva della comunità.

9. Come immagina Campobello tra cinque anni?

La immagino più dinamica, più attrattiva, con servizi migliori e con una comunità più unita e partecipativa.

10. Perché i cittadini dovrebbero scegliere lei?

Perché sono una persona concreta, determinata e presente. Non prometto miracoli, ma impegno, ascolto e lavoro quotidiano per il bene di tutti.

Maria Moceri rappresenta una candidatura che unisce passione, impegno e una forte identità femminile. Una voce nuova che punta a dare valore al ruolo delle donne nella politica locale e a costruire una Campobello più inclusiva e moderna.

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Committente Maria Moceri

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