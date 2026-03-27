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Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Intervento video della candidata a sindaca Gioacchina Catanzaro

Mar 27, 2026

Interventi video della candidata a sindaco Gioacchina Catanzaro, dell’onorevole del PD Dario Safina e della deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Cristina Ciminnisi .

Di Redazione Redazione

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