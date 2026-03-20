Insieme per promuovere la sicurezza stradale Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori strade incontrano studenti delle scuole secondarie

Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della

Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di Trapani, l’Ufficio

scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale

della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS- Sezione di Trapani.

La progettualità, rivolta agli Istituti secondari di secondo grado, intende veicolare una proficua

interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che

sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza

degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di

comportamenti corretti e sicuri.

Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e Bufalino

di Erice, l’I.S. Ruggieri di Marsala e l’I.S. Francesco Ferrara di Mazara del Vallo, il quinto incontro

formativo si è svolto il 18 marzo presso la sede dell’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano.

Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche, dall’uso

dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, dall’importanza

di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di reazione alla guida a

causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio intersoggettivo e

multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una significativa

caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la proiezione di

materiale audio-video di forte impatto emotivo.

Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della rete,

sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti di

sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.

Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le ragioni

psicologiche delle scelte comportamentali.

La Tavola rotonda ha concretizzato una preziosa occasione di sinergia e dialogo tra Istituzioni,

prevedendo in chiusura anche la possibilità di percorrere un tappeto esperienziale che, combinato

con degli occhiali speciali, ha consentito di simulare le condizioni di guida sotto l’influenza di

alcool o droghe.

L’iniziativa proseguirà presso l’I.S. Caruso di Alcamo mercoledì 15 aprile, arrivando a coinvolgere

complessivamente oltre mille studenti.

La progettualità prevederà anche la predisposizione di materiale informativo che potrà essere

veicolato dalla Consulta provinciale, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale

in un contesto di apprendimento collaborativo.

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