Insieme per promuovere la sicurezza stradale Prefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori strade incontrano studenti delle scuole secondarie

Prosegue la progettualità di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della
Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani d’intesa con il Libero consorzio di Trapani, l’Ufficio
scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale
della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS- Sezione di Trapani.
La progettualità, rivolta agli Istituti secondari di secondo grado, intende veicolare una proficua
interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che
sostenga e valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza
degli studenti in relazione al rispetto delle norme del Codice della Strada e promuova l’adozione di
comportamenti corretti e sicuri.
Dopo gli incontri tenutisi nei mesi scorsi presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e Bufalino
di Erice, l’I.S. Ruggieri di Marsala e l’I.S. Francesco Ferrara di Mazara del Vallo, il quinto incontro
formativo si è svolto il 18 marzo presso la sede dell’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano.
Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito una trasversalità di tematiche, dall’uso
dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, dall’importanza
di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di reazione alla guida a
causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio intersoggettivo e
multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una significativa
caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la proiezione di
materiale audio-video di forte impatto emotivo.
Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della rete,
sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti di
sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.
Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le ragioni
psicologiche delle scelte comportamentali.
La Tavola rotonda ha concretizzato una preziosa occasione di sinergia e dialogo tra Istituzioni,
prevedendo in chiusura anche la possibilità di percorrere un tappeto esperienziale che, combinato
con degli occhiali speciali, ha consentito di simulare le condizioni di guida sotto l’influenza di
alcool o droghe.
L’iniziativa proseguirà presso l’I.S. Caruso di Alcamo mercoledì 15 aprile, arrivando a coinvolgere
complessivamente oltre mille studenti.
La progettualità prevederà anche la predisposizione di materiale informativo che potrà essere
veicolato dalla Consulta provinciale, in maniera da favorire occasioni di comunicazione orizzontale
in un contesto di apprendimento collaborativo.