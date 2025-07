Incendio a bordo di un rimorchiatore al largo di Mazara: salvataggio d’emergenza a 16 miglia dalla costa

Mazara del Vallo – Un principio di incendio a bordo, il rischio di tragedia in mare, e un’operazione di soccorso impeccabile.

È accaduto nelle prime ore del mattino di venerdì 25 luglio 2025, quando la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha ricevuto una segnalazione allarmante: un rimorchiatore in navigazione a circa 16 miglia dalla costa era stato colpito da un incendio partito, secondo le prime ricostruzioni, dalla sala mensa.

⚓️ Una macchina del soccorso attivata in pochi minuti

La risposta non si è fatta attendere. Coordinata dal 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Palermo, è stata immediatamente attivata l’unità CP 850 di Mazara del Vallo, specializzata in operazioni SAR (Search and Rescue), che si è diretta sul punto per fornire assistenza immediata e mettere in salvo l’equipaggio.

Contemporaneamente è salpata anche la motovedetta CP 2114 di Marsala, a bordo della quale erano presenti anche operatori dei Vigili del Fuoco, pronti ad affrontare l’emergenza. Una sinergia perfetta tra forze diverse, unite da un unico obiettivo: salvare vite umane in mare.

🔥 Incendio domato, equipaggio al sicuro

L’intervento tempestivo ha permesso di domare il principio di incendio e garantire l’incolumità dei membri dell’equipaggio, evitando conseguenze potenzialmente disastrose. Una volta terminata l’emergenza, il rimorchiatore è stato sottoposto a una visita tecnica ispettiva da parte di un ente tecnico, coadiuvato dalla Guardia Costiera, per verificarne l’idoneità alla navigazione.

Solo dopo aver completato con esito positivo tutte le operazioni di bonifica e sicurezza, l’unità ha potuto riprendere il mare con destinazione Porto Empedocle.

💪 Professionalità e addestramento: la vera forza in mare

L’intervento è l’ennesima dimostrazione dell’efficienza, rapidità e preparazione delle Capitanerie di Porto italiane, che anche in situazioni complesse come un incendio in mare aperto sanno coordinare forze e mezzi con assoluta efficacia.

Un evento che poteva trasformarsi in tragedia, ma che grazie alla professionalità e al costante addestramento degli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco si è concluso senza feriti.

Mazara del Vallo, crocevia di mare e lavoro, può ancora una volta contare su donne e uomini pronti a tutto per la sicurezza della vita umana in mare.

