Il Rally del Belice come volano per lo sviluppo del territorio

Siglata una partnership tra l’AC Trapani e il GAL Valle del Belice per promuovere sport, cultura e turismo

Trapani, 24 luglio 2025 – Lo sport come occasione di crescita e promozione territoriale. È questo lo spirito alla base dell’importante accordo siglato tra l’Automobile Club Trapani e il GAL Valle del Belice, in vista del Rally Valle del Belice, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio. La manifestazione, valida per il Campionato Siciliano Rally, è organizzata dall’AC Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna.

L’intesa tra i due enti, rappresentati dal presidente dell’AC Trapani Giovanni Pellegrino, dal direttore del GAL Alessandro La Grassa e dal presidente del GAL Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, segna una svolta strategica: il GAL entra ufficialmente nella macchina organizzativa del rally attraverso un’azione di co-marketing integrato.

Rally, arte e promozione: nasce il “Belìce Art & Rally Fest”

Ad aprire ufficialmente il weekend motoristico sarà l’evento “Belìce Art & Rally Fest 2025 – Arte e Motori, un binomio straordinario di promozione territoriale”, in programma venerdì 25 luglio presso il MAC di Gibellina. Un momento di incontro e riflessione che punta a fondere il dinamismo dello sport con l’identità culturale del territorio, in una cornice che celebra l’arte contemporanea e la vocazione turistica della Valle del Belice.

Co-marketing per lo sviluppo locale

Il concetto di co-marketing è il cuore pulsante di questa nuova alleanza. Gli enti si impegnano a promuovere in modo sinergico i rispettivi obiettivi: da un lato, la visibilità mediatica e sportiva del rally; dall’altro, la promozione turistica, culturale ed enogastronomica dell’intero comprensorio belicino. Il Rally Valle del Belice attirerà migliaia di appassionati, offrendo un’occasione unica per far conoscere a un pubblico più ampio le eccellenze del territorio, dai paesaggi mozzafiato ai prodotti tipici.

In questo contesto, il GAL Valle del Belice sarà protagonista anche con la diffusione del video “Itinerario Contemporaneo”, un racconto per immagini che promuove l’identità e la bellezza della valle, con l’obiettivo di attrarre visitatori, investitori e operatori culturali.

🔗 Guarda il video “Itinerario Contemporaneo” realizzato dal GAL Valle del Belice

