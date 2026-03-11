Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

POLITICA

Il Pd Sicilia: “Disgustati e scioccati da linguaggio e comportamento presidente del Senato”

Mar 12, 2026

Disgustati e scioccati da linguaggio e comportamento presidente del Senato”

Palermo, 11 marzo 2026 – “L’insulto volgare, reso ancora più grave poiché proferito dallo scranno della presidenza, di chi dovrebbe rappresentare la seconda carica dello Stato e rivolto al nostro senatore Antonio Nicita è più che inqualificabile. È un atto osceno poiché, oltre ad insultare Nicita, a cui il Pd siciliano conferma stima e rivolge totale solidarietà, offende l’intero Senato, il Parlamento e la democrazia stessa. Presidente La Russa, anche noi abbiamo apprezzato il suo intervento che svela, ancora una volta, la vera natura di questa destra intollerante alle critiche, violenta ed aggressiva nel linguaggio e disabituata al dibattito democratico”. Lo dichiara Sergio Lima, responsabile organizzativo del Partito Democratico della Sicilia e componente della direzione nazionale Dem.

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

POLITICA

Terzo mandato affonda la riforma: stop agli Enti Locali tra voto segreto e rinvii

Feb 3, 2026
POLITICA

Maltempo, seduta straordinaria della giunta regionale

Gen 22, 2026
POLITICA

Pietro Bartolo lascia il Partito Democratico: una scelta politica e personale che apre una nuova fase

Dic 31, 2025

You missed

Campobello di Mazara

Campobello di Mazara: aperto il bando per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Castellammare del Golfo

Riapertura riserva dello Zingaro

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
DALLA PROVINCIA

Poste Italiane: Frode a cittadina in provincia di Trapani sventata da personale dell’ufficio postale

12 Marzo 2026 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

MAZARA DEL VALLO: DISTRUGGE CON UN ASCIA IL CITOFONO E IL DEFIBRILLATORE DELLA CASERMA.

12 Marzo 2026 Redazione Redazione